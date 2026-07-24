La Xunta mantiene la prealerta por escasez de agua en la treintena de concellos ya advertidos

Un río con caudal muy bajo en Oza-Cesuras Toni Silva

Ni mucho mejor, ni mucho peor. La Xunta estima que el escenario de posible sequía en la demarcación hidrográfica Galicia Costa sigue siendo semejante al que el pasado 8 de julio llevó a declarar la situación de prealerta por escasez moderada de agua en una treintena de concellos gallegos. Así las cosas, la Oficina Técnica da Seca ha decidido este viernes mantener el mismo nivel de aviso decretado hace dos semanas y en las mismas zonas, pese a que la ocupación de los embalses sí ha empeorado ligeramente.

En concreto, la Consellería de Medio Ambiente explica que la situación en el conjunto de la cuenca es «de normalidade», con las presas de abastecimiento en una ocupación del 83,1 %. Esto supone que han perdido seis puntos respecto al 8 de julio, pero se trata de una evolución bastante normal con el avance del verano. De hecho, hace 16 días la ocupación de los embalses estaba casi un 9 % por debajo de la del 2025 en las mismas fechas. Ahora está en un 10,7 % menos que hace un año.

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La situación de las presas no es el único dato que han tenido en cuenta los expertos de Augas de Galicia, MeteoGalicia, Protección Civil, Sanidade e Medio Rural reunidos esta mañana en Santiago. Se han revisado también los datos meteorológicos disponibles, la evolución de los caudales circulantes en los distintos ríos y otros indicadores. Con toda esa información se ha decidido mantener el situación prealerta en los sistemas del Río Lérez, en la provincia de Pontevedra, y del río Anllóns y Costa de A Coruña hasta el límite con Arteixo, además de aplicar medidas equivalentes en el subsistema de Baiona, dentro del río Verdugo.

En concreto, los 32 concellos afectados siguen siendo los de Beariz, Barro, Bueu, O Campo Lameiro, Cangas, Cerdedo Cotobade, A Estrada, Forcarei, A Lama, Marín, Meaño, Meis, Moaña, Moraña, Poio, Ponte Caldelas, Pontevedra, Sanxenxo, Silleda e Vilaboa, en el caso de la unidad territorial del río Lérez; y Arteixo, Cabana de Bergantiños, Carballo, Cerceda, Coristanco, Culleredo, A Laracha, Malpica de Bergantiños, Ponteceso, Tordoia e Zas, en la cuenca del río Anllóns, a mayores del ya citado de Baiona.

En estos municipios se recomienda a la población que realice un uso lo más responsable posible del agua, evitando actividades de alto consumo como llenar piscinas o regar con agua potable, además de otras buenas prácticas como ducharse en lugar de bañarse, usar las funciones eco de los electrodomésticos o no dejar correr el agua del grifo sin utilizarla. A los ayuntamientos también se les solicita que minimicen los consumos municipales de agua que no sean esenciales, como el baldeado de calles, el riego de parques y jardines o mantener activas las duchas de las playas.

La situación de prealerta por escasez implica también que se seguirá haciendo un seguimiento intensivo de la situación meteorológica y de los niveles de ríos y embalses en los sistemas afectados. Además, los concellos afectados tienen la obligación de comunicar a Augas de Galicia sus datos diarios de caudales de consumo.