A Universidade da Coruña urxe un rescate

La Voz A CORUÑA

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<span lang= gl >A Politécnica de Serantes, no campus de Ferrol, nunha imaxe de arquivo</span>
A Politécnica de Serantes, no campus de Ferrol, nunha imaxe de arquivo JOSE PARDO

A UDC liquidou as contas do 2024, ano no que se destapou un déficit de 13 millóns. Garante os pagamentos, pero o Consello de Goberno pide axuda á Xunta para asegurar a viabilidade

25 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Marusía na reunión que celebrou onte o Consello de Goberno da Universidade da Coruña (UDC). Non pola aprobación de doce novos regulamentos internos, nin pola nova normativa para nomear persoal emérito e honorífico, senón polo

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