A Universidade da Coruña urxe un rescate
A CORUÑA
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A UDC liquidou as contas do 2024, ano no que se destapou un déficit de 13 millóns. Garante os pagamentos, pero o Consello de Goberno pide axuda á Xunta para asegurar a viabilidade25 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Marusía na reunión que celebrou onte o Consello de Goberno da Universidade da Coruña (UDC). Non pola aprobación de doce novos regulamentos internos, nin pola nova normativa para nomear persoal emérito e honorífico, senón polo