As Medallas de Galicia saldan unha débeda histórica coas mulleres que abriron camiño na emigración
GALICIA
Alfonso Rueda chama a construír unha galeguidade universal e lembra que «antes eramos lugar de orixe, e agora somos terra de destino»24 jul 2026 . Actualizado a las 15:33 h.
O bo facer da diáspora femenina galega protagonizou este venres o acto solemne de imposición das Medallas de Galicia, unha cerimonia que congregou a unha ampla representación de sociedade galega e que serviu para saldar unha débeda histórica con milleiros de mulleres que abriron camiño na emigración. Claudia Álvarez, empresaria arxentina de orixe galega que preside o grupo Álvarez Argüelles Hoteles; Beatriz Gil, fiscala xefa de Menores no cantón suízo de Argovia; Carla Angola, filla dunha ourensá exiliada trala Guerra Civil e hoxe unha das xornalistas máis influentes en Venezuela, e, Camila Fernández, unha das odontólogas de referencia en Brasil, recibiron a medalla de ouro de mans do presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda.
No seu discurso, o máximo mandatario galego lembrou que se trata de catro traxectorias cun denominador común: Galicia. «Naceron no exterior, no exterior viviron a maior parte da súa vida e desenvolveron a súa carreira, pero xamais deixaron de sentirse parte do noso pobo; porque a identidade galega non entende de quilómetros; entendede valores, de memoria e de afecto», dixo Rueda.
O xefe do Executivo autonómico, quen chamou a construir unha galeguidade universal, sostivo que a nosa epopea particular como pobo aínda non esta rematada, porque «antes eramos lugar de orixe e agora somos destino» e poque sempre «seremos un lugar que reivindica o papel que lle corresponde no mundo». Alfonso Rueda recalcou que hoxe non miramos á Galicia exterior con nostalxia, senón con ilusión e ambición. «É un dos grandes patrimonios que temos como pobo».
Nesa mensaxe de que Galicia pasou de ser unha terra de emigración a unha terra de acollida, Rueda lembrou que, desde o ano 2009, chegaron aquí 170.000 persoas máis das que marcharon, «na procura desa mesma vida mellor que os nosos pais, avós e bisavós foron buscar á outra beirado Atlántico ou dos Pirineos».
Catro historias de éxito
Foron as condecoradas quen precederon ao presidente da Xunta no uso da palabra. Nun emotivo discurso, a empresaria arxentina Claudia Álvarez, filla de galegos e que impulsou un dos grandes grupos hotelereiros do seu país, quiso poñer en valor o simbolismo da medalla non como un recoñecemento a súa traxectoria, senón como «una forma de homenaje a la generación de gallegos que supo transformar la esperanza en futuro». A empresaria agradeceu «el privilegio de ser parte de ese legado y la responsabilidad de seguir fortaleciéndolo». O máximo mandatario galego recoñeceu que aínda hoxe son moitos os hoteis, do norte ao sur de América, que leven no seu nome «un anaco de Galicia».
Pola súa parte, Beatriz Gil, fiscal xefa de Menores con cantón suízo de Argovia e membro activo da colectividade galega de Zürich, puxo en valor o dobre vínculo que ten a terra da que saíron os seus pais coa terra coa que ela escolleu comprometerse. «Entendín que a adaptación era o prezo para formar parte da sociedade que nos acollía», lembrou esta muller en galego, de quen o presidente Rueda destacou a súa vocación de servizo público no exterior.
Carla Angola, unha das comunicadoras máis influintes de Venezuela e residente en Miami, rendeu unha sentida homenaxe a súa nai, Isaura Rodríguez, que era dunha aldea do O Carballiño e de quen dixo que ensinoulle a «amar de forma colosal e insondable a Galicia». A mesma causa da liberade que levou a súa familia a marchar de Galicia a América é agora defende Carla desde Estados Unidos, «cando deixou de poder facelo na súa Venezuela natal», en palabras do propio presidente Alfonso Rueda.
A odontóloga Camia Fernández, descendente de galegos e afincada en Río de Janeira, contou que a historia da súa diáspora comeza coa súa bisavoa, que era de Xinzo de Limia. Esta profesional, que fixo o seu discurso en portugués, lembrou que clínica dental na que traballa hoxe no mesmo local no que o seu avó tiña un bar en Copacabana. «Desde Brasil, esta odontóloga destaca pola súa labora asistencial, científica e académica, ademais do labor que desempeñou como presidenta da Asociación de Empresarios Galegos en Río de Janeiro», explicou o presidente da Xunta.