El largo camino de la quita de deuda autonómica

El ministro de Hacienda, Arcadi España, en el pleno del Congreso que dio luz verde a la tramitación de la quita Víctor Lerena | EFE

La quita de deuda a las comunidades autónomas propuesta por el Ministerio de Hacienda salvó esta semana su primer trámite parlamentario. El Gobierno central se va de vacaciones con la victoria de haber logrado que su proyecto de ley siga adelante evitando las enmiendas de devolución presentadas por PP y Vox. Fue la formación independentistas catalana Junts la que permitió saltar ese obstáculo, al no apoyar los vetos de los populares y la extrema derecha. Sin embargo, es difícil predecir qué ocurrirá a la vuelta del verano, cuando la iniciativa tenga que proseguir una tramitación parlamentaria a la que aún le quedan bastantes citas por delante.

Tras recibir su primera luz verde en el pleno del Congreso, la quita, cuyo montante total supera los 83.000 millones de euros para el conjunto de las 17 comunidades autónomas, será abordada en una comisión parlamentaria, en la que los distintos grupos podrán debatir y negociar enmiendas al proyecto. El dictamen que emita ese grupo de trabajo volverá a la Cámara baja para una nueva votación, en la que volverá a necesitar mayoría simple para ser enviado al Senado. Allí el proyecto podría ser aprobado definitivamente, o devuelto una vez más al Congreso para que apruebe o rechace hipotéticas enmiendas (si las hay), o decida si levanta el veto de la Cámara alta, en caso de haberse producido.

En todo este camino pueden surgir complicaciones para el Ejecutivo estatal. Porque la condonación de parte de las deudas autonómicas nació con una característica que la hace especialmente sensible a la lucha entre partidos políticos, más allá de razones económicas o de utilidad. Su germen está en el acuerdo de investidura que el PSOE negoció con Esquerra Republicana (ERC) a finales del 2023 y que incluía impulsar una quita para Cataluña, aunque más tarde, en el 2025, y con María Jesús Montero al frente del Ministerio de Hacienda, se presentó el proyecto para hacerla extensiva a todas las autonomías.

Ese nacimiento vinculado al independentismo catalán da argumentos a Vox para oponerse a la medida, algo innecesario toda vez que los de Abascal ya han anunciado que no apoyarán ni una sola iniciativa de un Gobierno que tienen por objetivo derribar. Pero también está dificultando que el PP vote a favor de una condonación que beneficiaría notablemente a varias autonomías gobernadas por los populares. De hecho, Andalucía, presidida por Moreno Bonilla, sería la más beneficiada en números totales (casi 18.800 millones), seguida de la Cataluña del socialista Salvador Illa (unos 17.100 millones), la Comunidad Valenciana del popular Pérez Llorca (11.200 millones) y la Comunidad de Madrid (algo más de 8.600 millones) de Isabel Díaz Ayuso.

El proyecto de ley podría salir adelante sin esos apoyos. Pero el hecho de que la iniciativa parta de un acuerdo con ERC también complica la posición de un socio que el Gobierno sí necesita: Junts. Los antiguos aliados mantienen ahora una tirantez notable, por lo que los segundos son renuentes a dar algo parecido a un triunfo a los primeros. Y aunque los de Puigdemont salvaron este jueves el primer paso parlamentario de la quita al no apoyar los vetos de PP y Vox, ya advirtieron que durante la tramitación exigirían «poner solución a muchas deficiencias de la propuesta actual», en palabras del diputado Josep María Cruset. Y es que Junts aspira que se condone por completo la deuda de Cataluña y considera «un agravio» que el reparto de fondos suponga rebajar la deuda de Andalucía a la mitad, y la catalana al 19 %.

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Así las cosas, la posibilidad de que las cuentas de la Administración gallega traspasen 4.010 millones de euros de sus deudas al pasivo de la Administración central todavía queda lejos. Además, desde la Xunta siempre han expresado su rechazo a esta medida, que ven como un premio a quienes han tenido peor comportamiento financiero. «A condonación da débeda proposta polo Goberno central supón un prexuízo para os galegos, xa que é unha mutualización encuberta, porque aínda que baixa a débeda autonómica en 4.000 milllóns de euros, sube a participación da poboación galega na débeda do Estado en 4.600», insisten desde la Consellería de Facenda, desde la que también aseguran que Galicia no tiene un problema de deuda y se posiciona «como unha das comunidades máis solventes e menos endebedadas do Estado».

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Una posición que el BNG dice no entender. Para el diputado del Bloque en el Congreso, Néstor Rego, el rechazo del Partido Popular a la quita de deuda supone «un novo episodio de subordinación aos intereses do partido en Madrid» en lugar de defender los intereses de Galicia. «O PP xera unha débeda espectacular, facéndoo coa banca privada a pesar de ser máis gravosa, e agora votan en contra desa quita de débeda, e Rueda négase a negociar bilateralmente co Estado un novo sistema de financiamento para Galicia», recriminó Rego.

El nacionalista también presumió de que fue su formación la que logró incorporar al acuerdo de investidura con los socialistas la posibilidad de que la comunidad gallega se viese beneficiada por el sistema de condonación, al garantizar que la medida no se limitar a las comunidades que se habían acogido al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), sino que también pudiera beneficiar a autonomías cuya deuda está mayoritariamente contraída con entidades financieras privadas.