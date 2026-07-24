El delegado del Gobierno insta a la Xunta a negociar la transferencia de la AP-9 a Galicia

Imaxe de arquivo da AP-9 ao seu paso por Ferrol. JOSÉ PARDO

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha instado a la Xunta a negociar la transferencia a Galicia de la titularidad de la AP-9. «Llevan años con su solicitud, por lo tanto, en este momento no existe ninguna justificación para rechazarla», ha insistido. «La transferencia es fundamental», ha recalcado. Así lo ha manifestado a preguntas de los medios de comunicación, en un acto en A Coruña, respecto a la aprobación en el Pleno del Congreso este jueves de forma definitiva de la ley para transferir la AP-9 a Galicia. En concreto, ha sido tras rechazar las enmiendas introducidas por el PP durante su tramitación en el Senado, dando así luz verde al texto aceptado inicialmente por la Cámara Baja.

«Ahora, hay una ley que obliga o insta a que nos sentemos a negociar la transferencia en sí misma», ha expuesto para insistir en que es «fundamental saber si a los gallegos y gallegas les va a salir más o menos caro el hecho de usar esa vía de comunicación». Cuestionado también por los retrasos que acumulan las obras de la autovía que unirá Santiago y Lugo (AG-54), el delegado ha asegurado que se va «terminar en el menor tiempo posible». «Se está trabajando, el proyecto no está metido en un cajón como cuando estaba el Gobierno del Partido Popular anterior», ha incidido.

Leer más: Aprobada la ley de traspaso de la AP-9 con el texto pactado por PSOE, Sumar y BNG

Así, ha dicho que «la solución se está dando» y ha explicado que «en muchas ocasiones, se retrasa por circunstancias». En este sentido, ha citado que «este último» atraso ha sido debido a una «ampliación de crédito para mejorar muchas señalizaciones y canalizaciones».