Bolaños avanza a las comunidades su voluntad de crear 700 nuevas plazas para jueces y fiscales en el 2027

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Chema Moya | EFE

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha comunicado este viernes a comunidades autónomas que la voluntad del Gobierno es crear y convocar 500 plazas de jueces y 200 de fiscales en el año 2027. Según ha comunicado Justicia este viernes en una nota, el ministro ha realizado ese anuncio en la Conferencia Sectorial de la Administración de Justicia, órgano de cooperación entre el Estado y las comunidades con competencias transferidas en esta materia. Bolaños ha aprovechado para recordar que la reciente creación de 700 plazas de jueces y fiscales es la «mayor» de la historia y es posible por la Ley de Eficiencia, destacando que permite crear unidades judiciales de forma más económica. También ha señalado que, gracias a la cooperación entre administraciones y la inversión llevada a cabo, durante esta legislatura se ha avanzado en la transformación de la organización judicial para que sea más eficiente y se adapte a lo digital.

Justicia ha indicado que, «en términos generales», las comunidades han trasladado una «valoración muy positiva» sobre la implementación de los tribunales de instancia y la nueva oficina judicial en el primer año de vigencia. Asimismo, el Ministerio ha hecho hincapié en los «importantes avances» en digitalización alcanzados por la colaboración entre el Gobierno y las comunidades autónomas. De ello ha destacado la interoperabilidad entre sistemas de gestión procesal, que «ya funciona prácticamente en todo el territorio, o la Carpeta Justicia, el portal del Ministerio para hacer trámites judiciales online que ya está activo en 11 comunidades».

Y ha expresado que, para ofrecer servicios digitales cada vez más homogéneos a ciudadanos, profesionales y órganos judiciales de todo el país, Justicia ha firmado convenios para la transferencia de soluciones tecnológicas en materia de Justicia con ocho de las 12 comunidades con la competencia transferida. «A través de estos convenios, el Gobierno ha cedido gratuitamente múltiples recursos tecnológicos a las consejerías de Justicia del Principado de Asturias, Canarias, La Rioja, Galicia, el País Vasco, la Comunidad Foral de Navarra y la Comunidad Valenciana. Los convenios con la Comunidad de Madrid, Andalucía, Cantabria y Aragón también están a punto para ser firmados», ha añadido.