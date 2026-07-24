Menos de 50 carreras siguen abiertas después del cuarto llamamiento de matrícula en las universidades gallegas

Alumnos haciendo los exámenes de la PAU en la Facultade de Xornalismo el pasado junio XOAN A. SOLER

Ya son solo 49 las carreras que continúan abiertas en las universidades públicas gallegas, después de que la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG) haya realizado el cuarto llamamiento de matrícula, el primero en el que ya están incluidos quienes superaron la PAU de julio y los titulados universitarios. Es decir, tres de cada cuatro carreras que se ofertan en el SUG (Sistema Universitario de Galicia) ya no están accesibles para quienes aún quieran anotarse en algún grado para el próximo curso.

La Universidade de Vigo es la que ha dado más carreras por cerradas en esta cuarta llamada, destacando la clausura del grado en Enfermaría que se imparte en la Escuela Universitaria del hospital privado Povisa. La nota de corte queda en un 10,682. También en el campus de Vigo se han completado Educación Primaria (6,184) y Enxeñaría da Enerxía (5,740). Tampoco admite ya alumnos el grado en Administración e Dirección de Empresas (ADE) del campus de Ourense, con una nota de acceso de 8,586.

En la Universidade de Santiago (USC) ya no es posible acceder al grado en Lingua e Literatura Inglesas, en el campus de Lugo, ni a la simultaneidad de Enxeñaría Agrícola e Agroalimentaria e Enxeñaría Forestal, en Compostela. Ambas han requerido un 5.0 para entrar. Con una décima más, quedando en 5,100, se ha cerrado el grado abierto USC Enxeñarías, unos estudios que permiten a los matriculados en el primer curso escoger libremente materias de cuatro grados diferentes para después decidirse por una titulación definitiva (Enxeñaría Agrícola e Agroalimentaria, Enxeñaría Civil, Enxeñaría dos Procesos Químicos Industriais y Enxeñaría Forestal e do Medio Natural).

Por último, en la Universidade da Coruña (UDC) ha cerrado una única titulación, el grado en Turismo en su modalidad en linea, que ha requerido un 5,500 para poder matricularse.

El plazo para de matriculación para los alumnos avisados en este cuarto llamamiento se inicia esta medianoche, a las 00.01 horas del 25 de julio, y estará abierto hasta las 23.59 del lunes 27 de julio. Se hará a través de los enlaces correspondientes de la UDC, de la USC, y de la UVigo.

GUÍA PRÁCTICA: ¿QUÉ HACES SI QUEDAS EN LISTA DE ESPERA? Pueden darse tres situaciones tras conocer las notas de admisión a las carreras. 1) Que el estudiante esté convocado para su primera opción: en ese caso, el alumno tiene garantizada su plaza en esa carrera y puede matricularse en la web de la universidad. El plazo para hacerlo es de 48 horas, desde este miércoles, día 8, hasta el jueves a las 23.59 horas. 2) Que el estudiante esté convocado en una opción que no es la primera, y que las que colocó por encima permanezcan cerradas: las carreras cerradas ya no admiten más estudiantes —en esta ocasión solo está Medicina— y el estudiante debe matricularse, si le interesa, en la carrera a la que ha sido convocado. Ojo: se puede seguir en la lista de espera de una carrera cerrada para optar a las vacantes que puedan quedar en próximos llamamientos. En ese caso hay que matricularse igualmente en la carrera que convoca al alumno, pero también seleccionar el grado cerrado y clicar en: «seguir na listaxe de agarda». 3) Estar en lista de espera: en ese caso, el estudiante debe indicar que quiere permanecer en la lista de espera y estar atento a los siguientes llamamientos (días 14, 21, 24, 29 de julio; 2, 9, 23 de septiembre y 9 de octubre). Es importante saber que se le guarda la plaza en la carrera en la que figure como convocado hasta que las listas por las que espera se resuelvan.

Opciones todavía abiertas

Quienes aún estén buscando una titulación universitaria que se imparta en Galicia para iniciar el próximo curso, el 2026-2027, la UVigo y la USC ofrecen 19 grados cada una, y en la de A Coruña quedan once.

En el campus de Santiago aún pueden elegirse los grados de Ciencia Política e Administración, Economía, Filoloxía Clásica, Historia da Arte, Lingua e Literatura Españolas, Lingua e Literatura Galegas, Lingua e Literatra Modernas, Relacións Laborais e Recursos Humanos, Traballo Social, y Xeografía e Ordenación do Territorio.

En el de Lugo la oferta incluye Administración e Dirección de Empresas, Enxeñaría Civil, Enxeñaría Forestal e do Medio Natural, Enxeñaría de Procesos Químicos Industriais, Relacións Laborais e Recursos Humanos, Enxeñaría Agrícola e Agroalimentaria, Paisaxe y Xestión Cultural, tanto en régimen presencial como virtual.

En el campus de Ourense siguen abiertas las titulaciones de Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos, Ciencias Ambientais, Enxeñaría Agraria, Traballo Social, Turismo, y las simultaneidades de Turismo e Xeografía e Historia, Enxeñaría Agraria e Ciencias Ambientais, y Enxeñaría Agraria e Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos.

En el campus de Pontevedra los grados disponibles son los de Belas Artes, Dirección e Xestión pública (modalidad virtual) y Enxeñaría Forestal. Y en el vigués siguen sin cerrar Educación Infantil, Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación, Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos, Linguas Estranxeiras, Tradución e Interpretación Español-Inglés, Tradución e Interpretación Español-Francés, Tradución e Interpretación Galego-Inglés y Filoloxía Aplicada en Galego e Español.

En el campus de Ferrol se pueden escoger todavía los grados de Relacións Laborais e Recursos Humanos y Xestión dixital e Información e Documentación, mientras que en el de A Coruña siguen abiertos los de Ciencias Empresariais, Español: estudos lingüísticos e literarios, Galego-Portugués: estudos lingüísticos e literarios, Inglés: estudos lingüísticos e literarios, Socioloxía, la modalidad presencial de Turismo, la simultaneidad de los grados de Español e Galego-Portugués, la simultaneidad de Inglés e Galego-Portugués y el grado abierto en Ciencias Sociais e Xurídicas.