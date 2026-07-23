La Xunta solicita al Parlamento un pleno extraordinario para presentar el techo de gasto

Vista del Parlamento de Galicia en una sesión plenaria. SANDRA ALONSO

La Xunta ha solicitado este jueves al Parlamento de Galicia la celebración de un pleno extraordinario para presentar el techo de gasto para el año 2027. El orden del día único sería el debate y votación del límite de gasto no financiero de la comunidad autónoma de Galicia recogido en la ley de disciplina presupuestaria y sostenibilidad financiera. El Gobierno gallego indica en un comunicado de prensa que pide que esta solicitud se tramite por el procedimiento de urgencia para comenzar la elaboración de los presupuestos una vez que se apruebe en Consello el gasto financiero para el próximo año. La Consellería de Facenda e Administración Pública publicó el pasado 30 de junio en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la orden por la que se dictan instrucciones para la elaboración de los presupuestos del próximo ejercicio, que marcan las bases del plan financiero del Ejecutivo autonómico para 2027. Fue el primer paso de un procedimiento que continuará en los próximos días con la aprobación del techo de gasto no financiero.

«Esto permitirá que Galicia continúe siendo una de las primeras comunidades en elaborar y aprobar sus cuentas anuales, entregando el proyecto de presupuestos antes del 20 de octubre para su aprobación antes de finales de año y que entren en vigor el 1 de enero del 2027», destaca Facenda. «El Gobierno gallego sigue, de esta forma, aportando certidumbres y previsibilidad a la economía de la comunidad autónoma», añade. Y apunta que Galicia presentará unas cuentas que tendrán como prioridad «el refuerzo continuado de los servicios públicos asistenciales, como la sanidad, la educación y la dependencia».

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Impulsar la modernización y digitalización del sistema productivo gallego, «favoreciendo el desarrollo industrial sostenible», la innovación y la consolidación de las cadenas de valor «estratégicas» y fomentar el emprendimiento son otros de los objetivos de las cuentas. Entre otras cuestiones, la consellería también aboga por buscar «sustitutos financieros» a los fondos MRR (mecanismo de recuperación y resiliencia) para impulsar su impacto «transformador y multiplicador» sobre el tejido productivo gallego.

El BNG pide la comparecencia urgente de Rueda para que se pronuncie sobre la negociación de la financiación autonómica

El grupo parlamentario del BNG ha solicitado que se reúna la diputación permanente del Parlamento de Galicia para reclamar que se celebre un pleno extraordinario sobre financiación autonómica en el que comparezca de urgencia el presidente de la Xunta. Los nacionalistas quieren que Alfonso Rueda explique cuál será la posición de la comunidad gallega de cara a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se celebrará el 29 de julio.

Así lo ha explicado en una rueda de prensa este miércoles la diputada del Bloque Noa Presas, quien argumentó que la próxima se debatirá dos asuntos «decisivos» para Galicia: la quita de la deuda y la financiación autonómica. Ante dos temas tan importantes, la política consideró que los gallegos deben conocer cuál es la posición que se va a defender por parte de la Xunta, y que merecer saberlo de boca del presidente y «na sede da soberanía», es decir, el hemiciclo autonómico. «É o debate económico máis importante desde o ano 2009 e para as próximas décadas do noso país e hai que preguntarse que vai facer Galiza», remarcó Presas, tildando de «incomprensible» que la cámara gallega siga sin conocer cuál será la propuesta del Gobierno gallego.