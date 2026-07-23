El traspaso de la AP-9: una demanda histórica resuelta con dudas por resolver y tras romper el consenso en Galicia
REDACCIÓN / LA VOZ
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La Xunta denuncia que la transferencia se produce sin garantías económicas y obviando el acuerdo unánime del Parlamento gallego24 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El Gobierno central envía la pelota de la titularidad de la AP-9 al tejado de la Xunta de Galicia. El Ejecutivo autonómico debe ahora decidir si negocia o no, en la comisión mixta de transferencias,