El Gobierno confirma que remitirá una nueva propuesta sobre la transferencia de los permisos de trabajo a extranjeros antes de fin de mes

Alfonso Rueda y Ángel Torres el año pasado en Santiago, cerrando el traspaso de las competencias sobre la gestión del litoral SANDRA ALONSO

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática prevé remitir a la Xunta antes de que finalice el mes de julio su nueva propuesta de memoria económica para transferirle la competencia para dar autorizaciones iniciales de permisos de trabajo a los extranjeros. La confirmación llega un día después de que el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, reclamase acelerar el cierre de ese traspaso y pidiese conocer cuanto qué medios humanos, materiales y económicos lo acompañarán.

«El Gobierno mantiene su firme compromiso con el cumplimiento de los acuerdos alcanzados con la comunidad autónoma y reitera su voluntad de culminar este proceso con la mayor celeridad posible, dentro del rigor técnico y jurídico que requiere una transferencia competencial de estas características», indicó el ministerio en un comunicado remitido este jueves a los medios.

Según explican, el «objetivo compartido» es poder celebrar «cuanto antes» la Comisión Mixta de Transferencias, órgano que debe formalizar el acuerdo final. En cuanto a la memoria económica definitiva, aseguran que se remitirá directamente al Gobierno gallego durante este mes de julio «una vez incorpore las últimas consideraciones técnicas y reciba el informe favorable de los órganos competentes». Esa nueva oferta será calculada teniendo en cuenta la carga de trabajo en materia de permisos de trabajo a extranjeros que hubo entre el 20 de mayo del 2025 y el 19 de mayo del 2026, para tener ya en cuenta los efectos de la regularización, tal y como había reclamado la Xunta.

«Moi necesario» para Rueda

Tras el comunicado del Gobierno central, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda se pronunció sobre ese posible cierre final de la transferencia en poco tiempo. «Espero que sexa así», dijo acerca de un proceso que, en su opinión, está siendo «máis longo do necesario». Señaló también que si se ha estado negociando sobre esta cuestión desde hace tiempo es porque las primeras valoraciones para la dotación económica del traspaso «eran moi baixas», e insistió en la necesidad de que la transferencia se efectúa «financiada».

«Se é así, celebrarémolo e agradecerémolo», insistió el presidente gallego, anunciando que en cuanto sea posible la Xunta comenzará a ejercer una competencia «que é moi necesaria» porque permitirá agilizar un proceso que permitiría cubrir «moitas vacantes». En ese sentido, apuntó que hay muchas personas que quieren trabajar en Galicia y que tienen que «esperar moitísimo tempo sen poder facelo de xeito legal» porque los permisos de trabajo «tardan moito tempo».