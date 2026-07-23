Galicia quiere llevar sus alegaciones al reglamento general de costas a la Comisión Europea y al Consejo de Estado

Litoral de Boiro, en imagen de archivo. CARMELA QUEIJEIRO

La Xunta de Galicia intensifica su oposición contra la reforma del reglamento general de costas que pretende llevar a cabo el Gobierno central. Tras haber presentado sus alegaciones contra la iniciativa estatal, ahora el Ejecutivo gallego quiere que estas sean conocidas tanto por la Comisión Europea como por el Consejo de Estado. La Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático se opone desde hace meses al anteproyecto de real decreto preparado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Denuncia que es en exceso restrictivo con la actividad en la zona de dominio público marítimo-terrestre, por lo que calcula que podría poner en peligro unos 25.000 empleos solo en la costa gallega. Además de ser más dura a la hora de las concesiones, la Xunta estima que la reforma anularía prórrogas ya otorgadas y denegaría muchas de las solicitadas.

Galicia no es la única comunidad contraria a la propuesta del Ejecutivo estatal. De hecho, seis Gobiernos autonómicos —el valenciano, el andaluz, el murciano, el balear y el cántabro, además del gallego— han estampado su firma en un documento en el que exigen al Ministerio que traslade a la Comisión Europea las alegaciones que han presentado contra el reglamento las distintas autonomías. Recuerdan que son diez las regiones que cuentan con litoral y con competencias importantes en su gestión, que se vería muy afectada por la reforma.

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«Las comunidades autónomas firmantes han formulado alegaciones poniendo de manifiesto, entre otras cuestiones, las dudas que suscita la utilización de una norma reglamentaria para abordar aspectos que afectan directamente a disposiciones con rango de ley, al reparto competencial y a la seguridad jurídica», señalan en el texto. Y es que, tal y como expuso la Xunta, no están de acuerdo en utilizar un reglamento para modificar cuestiones incluidas en la Ley de Costas. Para la Xunta, se trata de un intento de evitar que el cambio tenga que pasar por las Cortes Generales, donde distintos partidos podrían bloquearlo.

¿Por qué llevar esas alegaciones a las instituciones europeas? Porque el Gobierno alega que los cambios del reglamento se hacen para adaptarse a la normativa europea, dado que la Comisión inició en el 2023 un procedimiento de infracción al entender que la Ley de Costas española infringe la directiva comunitaria de servicios. «El principio de cooperación leal entre las instituciones de la Unión Europea y los Estados miembros aconseja que la Comisión pueda valorar todas las posiciones institucionales relevantes antes de adoptar las decisiones que correspondan en el marco del procedimiento de infracción», defienden las autonomías que han firmado el documento remitido al Ministerio que encabeza Sara Aagesen.

Las comunidades firmantes reclaman que se paralice la tramitación de esa modificación del reglamento general de costas hasta acometer una revisión integral de la Ley de Costas, negociada con todos los actores afectados.

También al Consejo de Estado

Pero Galicia ha ido aún más allá. Con la idea de que se tengan en cuenta las singularidades de la costa gallega, la Xunta también ha pedido audiencia al Consejo de Estado. Quiere que este conozca de primera mano las alegaciones realizadas por la comunidad autónoma y tenga en cuenta su opinión y sus dudas (jurídicas, competenciales...) antes de emitir el informe sobre el anteproyecto de real decreto elaborado por Transición Ecológica.

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«Non imos ben por este camiño. É unha auténtica barbaridade o que está acontecendo. Ou se pon de escusa a Europa, ou de repente se quitan un regulamento da man», dijo este jueves la conselleira de Medio Ambiente sobre el modo de actuar del Ministerio, que atribuyó al Gobierno central «continuas modificacións a través de regulamentos cos cales non están de acordo nin Galicia nin o resto das comunidades autónomas». Ángeles Vázquez se quejó así tanto de la problemática con el reglamento general de costas como de lo que considera un intento de modificar unilateralmente los deslindes costeros a través de un real decreto destinado a gestionar los riesgos de inundación.

Vázquez también recordó que Galicia tiene, desde hace un año, plenas competencias en materia de costas, pese a lo que enfrenta injerencias continuas del Ejecutivo estatal. «Pedímoslle ao Goberno central que nos deixen en paz, que nos deixen traballar (...) queremos o mellor para os nosos concellos, para as nosas costas, pero o que non queremos son ordes dictatoriais, aí que non conten connosco», remachó.