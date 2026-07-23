O Goberno deixará de impartir lingua galega no instituto español de Londres

Sara Pérez Peral
Sara Pérez REDACCIÓN / LA VOZ

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<span lang= gl >O Instituto Español Vicente Cañada Blanch, en Portobello (Londres), nunha imaxe de arquivo</span>
O Instituto Español Vicente Cañada Blanch, en Portobello (Londres), nunha imaxe de arquivo SANTI GARRIDO

Non renova o convenio coa Xunta e introduce o catalán o próximo curso. O conselleiro Román Rodríguez pídelle á ministra de Educación que reconsidere a decisión

24 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

O Instituto Español Vicente Cañada Blanch de Londres deixará de impartir dende o próximo curso Lingua e Literatura Galegas, unhas clases que se remontan a finais dos anos noventa e que eran froito da colaboración

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