O Goberno deixará de impartir lingua galega no instituto español de Londres
REDACCIÓN / LA VOZ
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Non renova o convenio coa Xunta e introduce o catalán o próximo curso. O conselleiro Román Rodríguez pídelle á ministra de Educación que reconsidere a decisión24 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
O Instituto Español Vicente Cañada Blanch de Londres deixará de impartir dende o próximo curso Lingua e Literatura Galegas, unhas clases que se remontan a finais dos anos noventa e que eran froito da colaboración