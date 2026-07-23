Las comunidades del PP plantan al Gobierno en la reunión por la regularización de migrantes

Los consejeros del PP, este jueves en Madrid EUROPAPRESS

Las comunidades gobernadas por el PP han rechazado participar este jueves en la Conferencia Sectorial de la Inmigración a la que les había convocado el Gobierno para hacer balance del proceso de regularización extraordinaria de migrantes. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, finalmente no pudo presidir la reunión, al cancelarse por falta de cuórum tras la decisión de los gobiernos autonómicos de plantar al Ejecutivo.

Los consejeros populares criticaron que el Gobierno ignoró todas las solicitudes de información de las autonomías y no les entregó el acta y vídeo de la comisión sectorial previa. Las peticiones al ministerio se centraban en estudios de impacto económico sobre las comunidades y entidades locales de la regularización masiva, la «documentación reservada» sobre este proceso o información sobre la implantación del Pacto Europeo de Inmigración en España.

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, calificó el encuentro planteado por el Gobierno de «un novo paripé». Afirmó que aunque Galicia siempre ha estado presente en todas las conferencias sectoriales convocadas, esta vez la Xunta no lo hará porque el Ejecutivo central se ha negado a facilitar la información sobre la celebración de esta conferencia «punto por punto». García instó al ministerio a «respectar as comunidades e crear unha política migratoria consensuada», empezando el diálogo con los gobiernos autonómicos.

El Gobierno iba a hacer un balance del proceso de regularización de migrantes, cuyo plazo para presentar las solicitudes acabó el 30 de junio con más de un millón de peticiones. En Galicia fueron cerca de 39.000 las solicitudes (A Coruña, 17.219; Pontevedra, 10.406; Lugo, 5.947, y Ourense, 5.175), según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. De las peticiones totales, hay 608.000 que ya han sido admitidas a trámite, lo que implica que estas personas tienen una primera autorización temporal para residir y trabajar en España, y ya han sido resueltas de forma favorable unas 12.000.

La ministra, Elma Saiz, criticó la «espantada» de las comunidades del PP: «Esto es lo que el Partido Popular tiene para España. La nada, la ausencia y la espantada. Ha dejado de ser un partido de Estado para ser un partido antisistema». Explicó que la conferencia sectorial estaba convocada «siguiendo todos los trámites preceptivos» y con una reunión previa de una comisión «donde ya el PP intentaba imponer un orden del día que supusiera la paralización del proceso de regularización extraordinaria».

Comunidades gobernadas por el PP ya solicitaron que se paralizara el proceso, y el Tribunal Supremo rechazó elevar la cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea al considerar que «no resulta pertinente» adoptar iniciativas en ese sentido «en este momento procesal». Para la ministra, «han sido múltiples las piedras en el camino que a este proceso que da derechos, que da dignidad y que saca de los márgenes a miles de personas» ha puesto el PP.

Entre los asuntos que estaba previsto abordar en esta conferencia sectorial se encontraban el Pacto Europeo de Migración y Asilo, el plan de integración y las cifras del proceso de regularización. Al inicio de la reunión, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, quien habló en nombre de las comunidades del PP, criticó la «política migratoria opaca e irresponsable» del Ejecutivo. «El Gobierno ha vaciado la Conferencia de su verdadera finalidad, que es la cooperación entre Administraciones», dijo a los medios.