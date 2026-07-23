Besteiro refuerza en Uruguay vínculos con fuerzas políticas de izquierdas y reivindica la Ley de Nietos

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, con el presidente de Frente Amplio, Fernando Pereira. PSDEG | EUROPAPRESS

El secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, estrechó durante su estadía en el Uruguay los vínculos entre las fuerzas de izquierda gallegas y latinoamericanas, con el fin de avanzar en una agenda política compartida, a través de una ronda de encuentros con representantes del Gobierno, del partido que lo sustenta y del socialismo uruguayo. Besteiro mantuvo reuniones con el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira; con la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse; con el vicepresidente de la Internacional Socialista, Rafael Michelini, y con el secretario general de los socialistas de Uruguay, Pablo Oribe. En estas reuniones estuvo acompañado por el senador del PSdeG César Mogo, permitieron abordar los desafíos políticos, económicos y sociales a los que se enfrentan Europa y América Latina, así como la necesidad de reforzar la colaboración entre las formaciones progresistas. En este sentido, compartieron el objetivo de que «a esquerda debe ser capaz de combinar o crecemento económico coa protección social e o reparto da riqueza», defendieron.

Los líderes pusieron en valor las políticas de los gobiernos de Pedro Sánchez y Yamandú Orsi en esta dirección. Besteiro defendió que «só desde a unidade das esquerdas europeas e latinoamericanas será posible construír unha alternativa democrática e maioritaria fronte á onda reaccionaria». Durante las reuniones, los participantes compartieron su preocupación por la expansión de la extrema derecha y por su capacidad para arrastrar la derecha tradicional hacia sus postulados. Besteiro puso como ejemplo el discurso de Vox asumido por el PP sobre la llamada Ley de Nietos, pidiendo su derogación. Frente a esta evolución, si reivindicó una respuesta progresista coordinada, basada en la defensa de la democracia, de los derechos sociales, de la convivencia y de la igualdad.

Los encuentros abordaron también el papel fundamental de la colectividad gallega en el Uruguay, puente humano, cultural e histórica entre ambas realidades. En este contexto, Besteiro defendió el reconocimiento de la nacionalidad a los descendientes de la emigración como «un acto de justicia e de reparación histórica». «Dicir que o pasaporte se regala, que se trata dun outorgamento discrecional, como afirma Feijóo, é un ataque e un insulto á memoria das galegas e dos galegos que se viron obrigados a emigrar», incidió.

Besteiro y los representantes de la izquierda uruguaya expresaron también su voluntad de intensificar la colaboración entre el PSdeG y el Frente Amplio mediante el intercambio de experiencias, iniciativas políticas y buenas prácticas de gobierno. En las conversaciones estuvo igualmente presente el legado político y humano de José Mujica, reivindicado como un referente moral de la izquierda internacional por su coherencia, su austeridad y su compromiso permanente con la justicia social y con los sectores más vulnerables.