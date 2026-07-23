Sanidade llama a donar sangre ante la posible disminución de las reservas por el Día de Galicia

Campaña de donación de sangre en A Laracha ZAIDA ARNAU

La Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS) ha recordado la necesidad de donar sangre en los días anteriores y posteriores a la celebración del Día de Galicia, ya que son fechas que pueden implicar una disminución en las reservas de los grupos sanguíneos.

La Axencia informa de que son necesarias 400 donaciones diarias para garantizar el adecuado abastecimiento de componentes sanguíneos a los hospitales públicos gallegos. Esta cifra, se mantiene en los meses de verano, un período especialmente sensible debido a son muchos los donantes habituales que cambian su residencia habitual.

Para impulsar la colaboración ciudadana, la ADOS ha creado la campaña «Un alento de vida», que acercará la donación a más de 170 ayuntamientos de Galicia hasta el próximo mes de agosto, con el objetivo de obtener aproximadamente 22.000 donaciones de sangre.

La Axencia también ha querido mostrar su agradecimiento a todos los ciudadanos que donan sangre y que han logrado que Galicia sea la tercera comunidad autónoma en tasa de donación a nivel estatal, con un índice de 39 donaciones por cada 1.000 habitantes al año. Además, recuerda que continúa siendo necesaria la permanente colaboración de la ciudadanía y que, esta semana en concreto, se precisan donaciones de todos los grupos sanguíneos pero especialmente del A Positivo, 0 Positivo y 0 Negativo.