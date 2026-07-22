La Xunta pide que se acelere la transferencia a Galicia de las autorizaciones de permisos de trabajo

El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo

La Administración gallega quiere asumir lo antes posible la competencia para poder dar autorizaciones iniciales de permisos de trabajo a los extranjeros. Una transferencia que empezó a tramitarse con el Estado hace un año, en julio del 2025, y que para la Xunta está experimentando una demora. «Consideramos que hai un retraso en canto á autorización, posto que o Goberno central nos deu unha serie de propostas, tanto económicas como de medios persoais, que non foron aceptadas por parte da Xunta de Galicia, así que lles pedimos unha nova valoración máis actualizada, posto que non tiñan en conta este último período no que había moita máis actividade», explicó este miércoles el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo.

El Gobierno autonómico quiere que esos trabajos para transferir la competencia se aceleren. Por eso, según contó Calvo, en este mes de julio se pidió al Ejecutivo estatal una «reunión técnica» y, esta misma semana, el propio conselleiro envió una carta al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, pidiendo «celeridade» en un traspaso que, señaló, «ía ser máis rápido e no que non existía ningún problema».

El atranco se ha producido a la hora de cuantificar los medios necesarios para asumir esa competencia. La propuesta que envió el Gobierno central, dada a conocer en mayo, no satisfizo a la Xunta. Según explicaron entonces, la oferta podía resumirse en 28 metros cuadrados de oficina para para atender a toda Galicia y la dotación presupuestaria para sostener seis plazas de personal. El cálculo, añadieron, se basó en datos del año 2024, cuando la presión migratoria era menor y sin tener en cuenta la regularización extraordinaria de extranjeros realizada en el año 2025.

Diego Calvo ha explicado esta mañana que el ministerio acaba de comunicar que a lo largo de esta semana o de la próxima enviarán una nueva valoración técnica, tras lo que se cerrará la transferencia. «Nós esperamos que esta vez se cumpran eses prazos e, dende logo, esperamos que a nova valoración técnica que faga o ministerio sexa moito máis acorde á realidade que temos», comentó el conselleiro, que calificó de «ridícula» la valoración inicial de medios personales y materiales.

«Se esta nova valoración volve incidir na mesma situación, pediremos unha reunión técnica para poder debatilo e poñer enriba da mesa cales son os costes reais de prestar esta transferencia», advirtió Diego Calvo, que recordó que cuando se pide una transferencia se hace pensando en que sea «beneficiosa» para Galicia, algo que solo se da si se puede prestar «nas mellores condicións, dando un mellor servizo». Confirmó que la Administración gallega se ve capaz de llevar a cabo esa expedición inicial de permisos de trabajo, y aseguró que el propio mercado laboral autonómico «estáo pedindo», pero que para ello el Gobierno central debe hacer correctamente los cálculos de necesidades.