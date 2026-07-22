Vota y opina: ¿has acudido alguna vez a urgencias sabiendo que tu caso no era en realidad urgente?

Acceso al servicio de Urgencias del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo Xoán Carlos Gil

Las urgencias volvieron a estar desbordadas este lunes en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, tan solo un día después de que el servicio apenas tuviera trabajo el domingo, día en el que España jugaba la final del Mundial de fútbol. Esta situación, según confirma el jefe del servicio, podría indicar que muchos de los casos que el centro atiende al día, no son realmente urgentes. La media de este mes es de 497 padientes diarios, mientras que durante el partido España hubo 367, que son 130 menos.

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