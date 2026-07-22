El Poder Judicial desestima el recurso del magistrado Luís Villares por su traslado de sección en el TSXG

Imagen de archivo de Luís Villares SANDRA ALONSO

El Consejo General del Poder Judicial desestimó en el pleno celebrado este miércoles el recurso presentado por el magistrado Luís Villares por su traslado a la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. La resolución, dictada por la nueva presidenta de la sala, María Azucena Recio González, solo seis días después de asumir el cargo, al que él también optó, lo apartó de la sección tercera, que se encarga de analizar los recursos contra los proyectos de parques eólicos que tramita la Xunta.

Según las fuentes consultadas, el Poder Judicial solo resolvió desfavorablemente el recurso presentado por Villares a finales de abril, un mes después de que se anunciara su traslado. La asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia, a la que pertenece el magistrado, también presentó entonces otro recurso al considerar que con esta decisión se ponía «en tela de juicio la independencia judicial». Pero este se retiró del orden del día y no llegó a valorarse.

La presidenta de la sala justificó que el cambio de sección de Villares, que también afectó a otros tres magistrados, buscaba «salvaguardar la imparcialidad con que funciona la sala». La decisión se tomó sin consultar con los afectados y sin darles trámite de audiencia, según afirmaron desde la asociación judicial, que solicitó al Consejo General del Poder Judicial «la suspensión de los acuerdos recurridos» que ahora se ha visto rechazada.

Juezas y Jueces para la Democracia argumentaba que la quiebra en la formación de los órganos judiciales y en el nombramiento de sus integrantes puede llegar a ser motivo de nulidad de las resoluciones, según la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Luís Villares compitió con María Azucena Recio por el cargo de presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal gallego y finalmente el Consejo General del Poder Judicial optó por la magistrada. Ambos eran miembros de la sala con más de diez años de experiencia en este orden jurisdiccional.

Tras conocerse la decisión de la nueva presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo se apuntaba a que el traslado de Villares podría estar relacionado con las últimas resoluciones del Tribunal Supremo sobre la gestión del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, que anularon hasta tres sentencias del alto tribunal gallego firmadas por el magistrado por considerar que no era imparcial. Para la asociación judicial, fueron las decisiones sobre los parques eólicos las que motivaron su traslado.