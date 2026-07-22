El nuevo sistema de llamamiento de docentes se activará progresivamente a partir de este curso

El director xeral de Centros e Recursos Humanos, Jesús Álvarez, reunido con las organizaciones sindicales. Xunta

La consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP mantuvo este miércoles «sendas reunións» con las organizaciones sindicales firmantes del Acordo de interinos y del Acordo de mellora educativa en las que acordó que el sistema tradicional de llamamiento de profesores sustitutos se empleará hasta octubre, cuando comenzará a aplicarse de manera gradual el nuevo método informático para determinadas especialidades que «concentran menor número de profesorado», hasta establecerlo «plenamente» en el mes de enero del 2027.

La Xunta ha comunicado a través de una nota de prensa que el director xeral de Centros e Recursos Humanos, Jesús Álvarez, fue el encargado de avisar a las organizaciones involucradas del proceso de cambio hacia un modelo de llamamiento de cobertura de bajas que pasará de hacerse mediante llamadas telefónicas a llevarse a cabo con una aplicación.

Esta herramienta se aprobó con los sindicatos Comisiones Obreras (CC.OO.), ANPE, UGT-SP Esino y CSIF; y está diseñada para «mellorar o funcionamento dos chamamentos para a cobertura de substitucións» por el registro automático y verificable de las ofertas, para garantizar la transparencia del proceso de adjudicación de sustituciones, «evitando posibles incidencias derivadas de interpretacións subxectivas ou erros humanos», y para agilizar los relevos de personal docente.

Por otro lado, la directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, participó en la reunión de la Comisión de seguimento do Plan de simplificación de tarefas burocráticas nos centros, en la que se analizaron las nuevas medidas que implementarán también en el curso 2026-2027 y que atañen al profesorado, a las familias y a la relación entre los equipos directivos y de los servicios centrales de la consellería.

En este sentido, tratarán de avanzar en la digitalización de los documentos organizativos de las escuelas, con procesos como el Proxecto Educativo de Centros, la programación anual y las memorias de final de curso, que ya se podrán gestionar digitalmente. Además, desde la Xunta aseguran que así «se facilita a colaboración, avaliación e seguimento por parte de todos os implicados nestes procesos» y el nuevo modelo servirá para que las familias voten telemáticamente a los representantes del Consello Escolar. De ese modo, dan un «paso importante» en la gestión interna de los centros, que ya están dotados de tarjetas identificadoras para que todo el personal de orientación pueda registrar directamente toda la información del alumnado en el sistema, liberando así parte de la carga administrativa de los equipos de dirección.