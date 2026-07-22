La ministra de Sanidad rechaza ante las comunidades reiniciar la negociación del estatuto marco

La ministra de Sanidad, Mónica García, en la rueda de prensa posterior al consejo interterritorial Gustavo Valiente | EUROPAPRESS

No habrá borrón y cuenta nueva. Tampoco un volver a empezar. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha rechazado este miércoles reiniciar la negociación del estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud, tal y como le habían solicitado por carta todas las comunidades autónomas. El tema se ha abordado esta mañana en el pleno extraordinario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y la respuesta de García ha sido un tajante no.

«Las comunidades nos piden el reinicio de la negociación, empezar de cero. Esto tiene dos consecuencias: una, que no mejoremos las condiciones laborales como nos piden los profesionales en esta legislatura, que lo dejemos aparcado; y la segunda es que me salte la ley y que rompa el acuerdo que tenemos con los sindicatos mayoritarios [CC.OO., UGT, CSIF y Satse, con los que firmaron un acuerdo para el estatuto en junio]», explicó la ministra en la rueda de prensa posterior a la reunión con los representantes de los Gobierno autonómicos.

Tras esa explicación, aseguró que no lo hará. «Ya les digo que ni me voy a saltar la ley ni voy a dejar en stand by las condiciones laborales de los profesionales que llevan veinte años esperando. Tampoco voy a romper el acuerdo alcanzado con los sindicatos mayoritarios con los que hemos estado trabajando el estatuto marco», afirmó ante los periodistas.

García se negó así a las pretensiones que todas las comunidades autónomas, sin excepción ni signo político, volvieron a realizar en el consejo interterritorial de este miércoles. Exigieron a la ministra que abra un nuevo proceso de negociación de su fase inicial «con diálogo y lealtad institucional». Una petición que, tal y como recordó la consejera de Sanidad canaria, Esther Monzón, es la tercera vez que realizan. Los representantes autonómicos insisten en que no es posible reformar las condiciones del personal sanitario sin haberlo negociado con quienes deben aplicarlo, que son los Gobiernos de cada comunidad.

«El perro del hortelano» y las guardias

Mónica García repasó algunos de los argumentos de las autonomías en contra del estatuto marco. Recordó que no quieren eliminar las guardias de 24 horas, por entender que es «imposible» e «irrealizable», e incluso una medida «destructiva» para el sistema, dijo. «Nosotros mantenemos que lo que es destructivo es mantener las guardias de 24 horas y el texto del año 2003. Eso sí que es destructivo para el Sistema Nacional de Salud», manifestó la ministra.

Recordó que también han pedido suprimir artículos relacionados con la jornada laboral que, sin embargo, sí exigen los sindicatos médicos que mantienen las convocatorias de huelga —la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'Mega)—. «Con una mano nos piden que eliminemos las reivindicaciones y que no escuchemos a los profesionales y, con la otra, nos culpan de no atender esas reivindicaciones. Lo volvemos a decir una vez más, son como el perro del hortelano, que ni quieren mejorar las condiciones ni nos dejan a nosotros», opinó Mónica García.

La representante estatal de Sanidad también defendió que, frente a quienes argumentan que no es el momento para reformar el estatuto marco, «no hay mejor momento» que el actual para «poder compasar los desafíos del Sistema Nacional de Salud y su sostenibilidad con el refuerzo y la garantía de mejores condiciones laborales y derechos para los profesionales».

Aseguró que actualmente las comunidades cuentan con más transferencias que nunca para poder realizar estos cambios. «Tenemos un crecimiento económico histórico. Tenemos más profesionales que nunca. Hemos invertido en formar a más profesionales y tenemos más estudiantes en las facultades de Medicina. Tenemos las condiciones perfectas para ponernos a trabajar en la mejora de las condiciones laborales de los profesionales», declaró. Y ratificó: «No hay ninguna excusa para retrasar y volver a poner el marcador en cero, para volver a debatir las mejoras de las condiciones laborales».

El conselleiro de Sanidade ve « moi probable » que en septiembre haya una huelga indefinida de médicos

Aún no ha trascendido la valoración del conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, tras la celebración del consejo interterritorial. Sin embargo, antes de participar telemáticamente en la reunión ya había advertido que no confiaba en la gestión de la ministra de Sanidad, Mónica García, para desbloquear el largo conflicto que el ministerio mantiene con los médicos por causa de la presentación de su propuesta de estatuto marco para la profesión. De hecho, el político gallego auguraba que a la vuelta del verano será inevitable que se produzca la huelga indefinida de facultativos que los sindicatos han anunciado para el mes de septiembre.

El conselleiro gallego acudió a esa reunión con desconfianza, afirmando ya de entrada que no espera «nada da ministra» en relación con el borrador del nuevo estatuto de la profesión. Por eso advirtió que, ante la falta de una solución sobre la mesa, es «moi probable» que el próximo mes de septiembre se produzca una huelga de facultativos de carácter indefinido. A su juicio, este conflicto supondrá un «gran impacto negativo» en las listas de espera de operaciones, consultas y pruebas complementarias.

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En cuanto a la propuesta de homogeneizar las listas de espera entre las distintas comunidades autónomas, un tema que también estaba en el orden del día, Gómez Caamaño consideró que es una idea «interesante», pero que la propuesta del ministerio aún está «inmadura» para ser aprobada. «Hai que traballala máis», incidió, asegurando que existen muchos flecos para poder implementarla. Como ejemplo, citó la necesidad de plataformas informáticas que puedan recoger de forma sistemática y adecuada toda la información.

«A idea é realmente moi boa, compartímola totalmente, fíxose un gran traballo. Hai moitísimo traballo detrás desta proposta por parte de todas as comunidades autónomas, pero todas consideramos que aínda está inmadura», insistió.

Para el titular de Sanidade, querer aprobar ya esta cuestión, o seguir en una escapada hacia delante con el tema del estatuto marco, es algo propio de la forma de trabajar del Ministerio de Sanidade. Así, señaló como «moi típico da ministra» el «facer as cousas rápido» e intentar «sacalas canto antes». Unas «présas» frente a las que el conselleiro reclamó «máis rigor».