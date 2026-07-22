Jóvenes gallegos del exterior participan en la nueva edición del programa Conecta con Galicia no Camiño

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Los jóvenes que participan en el programa Conecta con Galicia no Camiño, han iniciado este miércoles la primera etapa del recorrido que realizan por distintas rutas jacobeas. En este comienzo estuvieron acompañados por el secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda.

Los jóvenes alojados en la residencia juvenil Florentino López Cuevillas dieron sus primeros pasos de la Vía de la Plata en Ourense junto con Miranda y el delegado territorial de la Xunta en la provincia, Manuel Pardo. Los 41 participantes sellaron su compostela en la oficina de turismo de la Xunta, iniciando simbólicamente esta experiencia que les permite reencontrarse con sus raíces gallegas a través del Camino de Santiago.

Posteriormente, el secretario xeral se trasladó a Chapela (Redondela) para realizar también el primer tramo del Camino Portugués con otro grupo de participantes que se hospeda en la residencia juvenil Altamar de Vigo. En esta ocasión, Miranda estuvo acompañado por la delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz.

El programa Conecta con Galicia en el Camino, organizado por la Secretaría xeral da Emigración en colaboración con la Dirección xeral de Xuventude, reúne este año a cerca de 100 jóvenes de entre 18 y 21 años de hasta seis países distintos de América. Para este programa la Xunta asignó un total de 100 plazas para los países de residencia de estos jóvenes, de las cuales 30 le correspondieron a Argentina, 12 a Brasil, 10 a Cuba, 12 a Uruguay, 12 a Venezuela, 8 al resto de América y 16 a Europa.

Durante los próximos días, los participantes realizarán un tramo de más de 100 kilómetros a pie, complementando su estancia con actividades culturales y de conocimiento de la realidad socioeconómica y educativa de la Galicia actual. Con esta, la iniciativa alcanza ya las 36 ediciones y suma más de 3.600 participantes desde su puesta en marcha, consolidándose como uno de los programas de referencia de la Xunta para acercar las nuevas generaciones de la diáspora a sus raíces y fortalecer los lazos que unen a Galicia con su colectividad en el exterior.