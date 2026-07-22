«No se debe encargar a la inteligencia artificial que haga una demanda»
REDACCIÓN / LA VOZ
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El abogado Sergio Aramburu, que dirige un curso sobre el uso de la inteligencia artificial en la abogacía, advierte de que «hay tareas que nunca deben delegarse»23 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia abrió una investigación sobre las «fabulaciones» y textos «inventados» que un abogado coruñés introdujo en un recurso utilizando la inteligencia artificial (IA). Ahora,