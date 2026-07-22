El conselleiro de Sanidade ve «moi probable» que en septiembre haya una huelga indefinida de médicos

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, antes de participar en el consejo interterritorial de sanidad

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, no confía en la gestión de la ministra de Sanidad, Mónica García, para desbloquear el largo conflicto que el ministerio mantiene con los médicos por causa de la presentación de su propuesta de estatuto marco para la profesión. De hecho, el político gallego augura que a la vuelta del verano será inevitable que se produzca la huelga indefinida de facultativos que los sindicatos han anunciado para el mes de septiembre. Así lo ha comentado este miércoles por la mañana antes de participar telemáticamente en el pleno extraordinario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. El encuentro, que reúne a representantes de Sanidad del Gobierno central y de las comunidades autónomas, abordará una vez más esa problemática del estatuto marco, aunque también se tratará la posible homogeneización de las listas de espera.

El conselleiro gallego acude a esa reunión con desconfianza, afirmando ya de entrada que no espera «nada da ministra» en relación con el borrador del nuevo estatuto de la profesión. Por eso ha advertido que, ante la falta de una solución sobre la mesa, es «moi probable» que el próximo mes de septiembre se produzca una huelga de facultativos de carácter indefinido. A su juicio, este conflicto supondrá un «gran impacto negativo» en las listas de espera de operaciones, consultas y pruebas complementarias.

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En cuanto a la propuesta de homogeneizar las listas de espera entre las distintas comunidades autónomas, Gómez Caamaño consideró que es una idea «interesante», pero que la propuesta del ministerio aún está «inmadura» para ser aprobada. «Hai que traballala máis», incidió, asegurando que existen muchos flecos para poder implementarla. Como ejemplo, citó la necesidad de plataformas informáticas que puedan recoger de forma sistemática y adecuada toda la información.

«A idea é realmente moi boa, compartímola totalmente, fíxose un gran traballo. Hai moitísimo traballo detrás desta proposta por parte de todas as comunidades autónomas, pero todas consideramos que aínda está inmadura», insistió.

Para el titular de Sanidade, querer aprobar ya esta cuestión, o seguir en una escapada hacia delante con el tema del estatuto marco, es algo propio de la forma de trabajar del Ministerio de Sanidade. Así, señaló como «moi típico da ministra» el «facer as cousas rápido» e intentar «sacalas canto antes». Unas «présas» frente a las que el conselleiro reclamó «máis rigor».