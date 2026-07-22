O BNG rexeita participar nas negociacións sobre o Pacto pola Lingua
GALICIA
A formación nacionalista insiste nun cara a cara co presidente da Xunta e o conselleiro de Cultura lamenta a «oportunidade perdida»22 jul 2026 . Actualizado a las 16:43 h.
O Bloque, para o que a defensa, promoción e normalización da lingua galega ocupa un lugar central, decidiu non acudir este mércores ás negociacións entre os grupos parlamentarios para analizar a proposta de actualización do plan xeral de normalización lingüística do 2004, que presentou a semana pasada a Xunta. Os nacionalistas, como xa avanzaron, foron os grandes ausentes da cita, e seguen insistindo en ter unha reunión ao máis alto nivel co presidente da Xunta.
Os primeiros contactos para o Pacto pola Lingua foron entre representantes do PPdeG, PSdeG e Democracia Ourensana. Ao rematar o encontro, a portavoz de Educación dos populares, Carmen Pomar, agradeceu a «dispoñibilidade, actitude e proactividade» do PSdeG e Democracia Ourensana por participar nesta primeira toma de contacto e lamentou a ausencia do Bloque, ao que acusou de manter dende o inicio unha «actitude negativa e de rexeitamento».
Pomar criticou que os nacionalistas reclamen unha reunión bilateral con Alfonso Rueda, unha fórmula que ao seu xuízo situaría a esta formación «nunha situación de privilexio» fronte ao resto dos grupos. A popular volveu insistir, como fixo o martes o portavoz Alberto Pazos, en que o Parlamento é a institución onde se debe debater este documento, e reivindicou que están «absolutamente abertos» a manter as reunións necesarias para avanzar no consenso e alcanzar acordos, animando ao BNG a sumarse.
A socialista Silvia Longueira asegurou que o seu grupo presentará melloras para «ampliar e analizar o documento en profundidade». Anunciou que dende o PSdeG elaborarán un «pequeno plan de acción» con quen participaron nas comisións de traballo para estruturar durante agosto e parte de setembro as súas propostas e posibles modificacións. Para a socialista, é prioritario analizar o documento e comprobar se recolle todas as medidas necesarias para afrontar a «emerxencia lingüística deste país» e pechar en setembro a súa posición sobre o texto.
Sobre o decreto do plurilingüismo, Longueira defendeu que o actual marco non ten sentido porque o galego é unha lingua minorizada e, polo tanto, non pode partir «en igualdade de condicións» co castelán. Dende o PSdeG estudarán se é necesario eliminalo, modificalo ou substituílo por outro instrumento para garantir a protección do galego e cumprir os estándares europeos.
A próxima reunión dos grupos parlamentarios será o 28 de xullo, un encontro no que tampouco se prevé a participación do Bloque. A deputada nacionalista Noa Presas defendeu a postura do seu partido de ausentarse da reunión co resto das forzas e insistiu en reclamar ese cara a cara entre Ana Pontón e Alfonso Rueda para falar de propostas «e non dunha cerimonia propagandística» cun pacto que, segundo afirmou, «trae medidas de rebaixa para o galego».
Por iso, subliñou Presas, a reclamación do BNG pasa por reunirse ao máis alto nivel co presidente da Xunta para «falar en serio», segundo dixo. «Cando o PP queira deixar de facer propaganda e queira protexer o galego e falar en serio, terá toda a disposición da líder da oposición», asegurou, ao tempo que destacou que o Goberno galego ten «a man tendida do BNG» para falar do galego.
A nacionalista describiu a proposta de 700 medidas do PP como un «catálogo de rebaixas que non toca nada do decreto da vergoña no ensino e rebaixa a protección da lingua que, en teoría, estaba no plan xeral de normalización do 2004». Noa Presas explicou que neste documento establecíase un mínimo do 50 % do ensino en galego, mentres que, segundo destacou, a nova proposta elimina esa protección.
O conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, lamentou a «oportunidade perdida» despois de que o Bloque non acudise á reunión, despois de abandonar «de forma voluntaria» o proceso do Pacto pola Lingua hai un ano e medio. Segundo afirmou, os nacionalistas «deben dar un paso cara adiante, cambiar a súa actitude e incorporarse a este proceso de diálogo». Logo diso, dixo non ter «ningunha dúbida» de que Rueda se reunirá cos representantes das forzas políticas para pechar «un gran acordo de país».