El BNG pide la comparecencia urgente de Rueda para conocer su posición en la negociación de la financiación autonómica

La diputada del Bloque Noa Presas

El grupo parlamentario del BNG ha solicitado que se reúna la diputación permanente del Parlamento de Galicia para reclamar que se celebre un pleno extraordinario sobre financiación autonómica en el que comparezca de urgencia el presidente de la Xunta. Los nacionalistas quieren que Alfonso Rueda explique cuál será la posición de la comunidad gallega de cara a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se celebrará el 29 de julio.

Así lo ha explicado en una rueda de prensa este miércoles la diputada del Bloque Noa Presas, quien argumentó que la próxima se debatirá dos asuntos «decisivos» para Galicia: la quita de la deuda y la financiación autonómica. Ante dos temas tan importantes, la política consideró que los gallegos deben conocer cuál es la posición que se va a defender por parte de la Xunta, y que merecer saberlo de boca del presidente y «na sede da soberanía», es decir, el hemiciclo autonómico. «É o debate económico máis importante desde o ano 2009 e para as próximas décadas do noso país e hai que preguntarse que vai facer Galiza», remarcó Presas, tildando de «incomprensible» que la cámara gallega siga sin conocer cuál será la propuesta del Gobierno gallego.

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Desde el BNG consideran que Alfonso Rueda está «desaparecido» tanto en el tema de la quita de la deuda, que la Xunta ha rechazado, como en el de la financiación autonómica, cuestión en la que tampoco convence la propuesta del Gobierno central. Posiciones que sí ha reiterado en varias ocasiones y foros el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos.

Respecto a la financiación, Noa Presas censuró que el Gobierno gallego considere «malo» el modelo actual, pero no explique concretamente qué hará ante la propuesta de otro modelo aún «peor», asegurando que la Xunta se ha negado a reunirse con La Moncloa para debatir. «É inaceptable que haxa negociacións sobre a mesa e que o PP mire a outro lado», dijo Noa Presas, en referencia a la oferta del Ministerio de Hacienda de celebrar encuentros bilaterales, antes de la conversación conjunta de todas la comunidades.

La nacionalista también se ha preguntado si Rueda tiene pensado actuar como presidente de Galicia, defendiendo los intereses de la comunidad, o si será «unha comparsa» a las órdenes de los dirigentes del Partido Popular en Madrid. «Temos un Goberno do PP que cambiou a defensa dos intereses das e dos galegos pola obediencia ás directrices de Génova», se quejó.

Presas recordó, además, que en la anterior legislatura el BNG impulsó una comisión de estudio para fijar una propuesta gallega en materia de financiación, pero que esa propuesta fue bloqueada por el grupo parlamentario popular. De cara a las posibilidades de que se celebre el pleno extraordinario que el Bloque ha solicitado, Noa Presas ha apelado a la «vontade» política y a la urgencia de las fechas, porque la reunión del CPFF está prevista para el próximo miércoles.