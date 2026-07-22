Besteiro reivindica que se «defendan os dereitos sociais» en una reunión con el Gobierno de Buenos Aires

PSdeG

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, se reunió este miércoles con el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, para analizar las «consecuencias» de los recortes del presidente argentino, Javier Milei, en un país en el que residen cerca de 180.000 gallegos, y defendió las respuestas progresistas que «protexan os servizos públicos e a democracia».

Según comunicó el PSdeG en una nota de prensa, en su primer día en la capital de Argentina, Besteiro se encontró con Bianco, uno de los principales miembros del comité de gobierno del gobernador de la provincia, Axel Kicillof, para abordar la «necesidade» de reforzar la cooperación internacional entre las fuerzas progresistas. Además, se pusieron al tanto de los recortes de recursos por parte del gobierno de Milei, de la paralización de obras y de la que consideran una «deterioración dos servizos que xa dificulta o acceso de moitas persoas á sanidade, aos medicamentos, á educación e ás políticas de protección social».

Acompañado del senador y secretario de Exterior de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, César Mogo, el líder de los socialistas gallegos señaló que, tanto Galicia como Buenos Aires, concuerdan en que «os gobernos non poden mirar para outro lado cando a cidadanía atravesa dificultades, senón que deben garantir dereitos, ofrecer protección e crear oportunidades».

Además, en la reunión contemplaron la posibilidad de que ambas regiones cooperen económicamente y evaluaron el papel de América Latina y de Mercosur en la construcción de un modelo de desarrollo más equilibrado y basado en la integración regional, la industria y la creación de empleo de calidad. Así, Besteiro reivindicó a Galicia como puente entre Europa y Sudamérca para «aproveitar os vínculos históricos e humanos coa Arxentina» y para abrir nuevas oportunidades.

Dicho esto, el gallego mantuvo una reunión con la militancia socialista en Argentina en la sede de la Agrupación del PSOE en el país sudamericano, para hablar de la situación política en ambos países. En esta, también agradeció su trabajo y reivindicó su labor «como espazos de participación, defensa dos valores democráticos e vínculo permanente con Galicia e con España».

La jornada concluyó en el Centro Betanzos de Buenos Aires, donde se encontró con los descendientes de los emigrantes gallegos. Ahí, Besteiro reafirmó el compromiso del PSdeG con la Galicia exterior y aseveró que ellos «non son só parte da nosa memoria, senón tamén do presente e do futuro de Galicia».