El atraso ferroviario del noroeste une en un frente a las empresas logísticas

Empresas y entidades públicas de Galicia, Castilla y León y el norte de Portugal escenificaron su alianza por el corredor atlántico. PACO RODRÍGUEZ

Empresarios y entidades públicas de Galicia, Castilla y León y el norte de Portugal escenificaron este martes en Santiago un frente común en demanda de inversiones para el impulso definitivo del corredor atlántico, infraestructura estratégica para la conexión del noroeste peninsular con los grandes ejes de transporte europeos. Con esta alianza transfronteriza, las empresas buscan promover la planificación coordinada, el diálogo sectorial y la visibilización del corredor como un pilar indispensable para la competitividad de la Europa atlántica. Sobre la mesa, la demanda de inversiones por el atraso de la red ferroviaria del noroeste, tanto en transporte de mercancías como de pasajeros, pero también la importancia de la coordinación de los empresarios: evidenciar ante las Administraciones que sí existe una demanda que justifique las inversiones en el corredor.

Datos concluyentes

De hecho, Xoán Martínez, presidente del Clúster de la Función Loxística de Galicia, uno de los motores que impulsan esta alianza, presentó este martes un estudio —elaborado en coordinación con la Xunta— que evidencia que las infraestructuras actuales están infrautilizadas en lo que al transporte ferroviario de mercancías se refiere. Un documento que pone el foco no en la red, sino en las empresas del sector. Según ese trabajo, la comunidad podría mover en torno a un millón de toneladas de mercancías más al año por tren si hubiera operadores. En estos momentos, las empresas gallegas mueven 1,29 millones toneladas anuales de mercancías por ferrocarril, con unos 25 trenes por semana en operación, según los datos aportados por el clúster. Con base en la realización de entrevistas directas a 35 compañías, utilizando datos de la encuesta permanente de transporte de mercancías por carretera y otra de la asociación de empresarios del polígono de San Cibrao —junto a otras fuentes—, el clúster identifica 128 flujos (18 de entrada y 110 de salida) y un «potencial adicional» de 24 trenes a la semana.

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Este potencial a mayores se distribuye entre unos ocho trenes a la semana de entrada (que sumarían 409.300 toneladas al año) y 16 de salida (que añadirían 843.600 toneladas al año). El informe constata que los flujos de salida duplican a los de entrada, y resalta también que los flujos potenciales se concentran geográficamente en A Coruña y Pontevedra. En este escenario, entre la demanda actual y la potencial, el clúster gallego percibe una oportunidad para cerrar el ciclo logístico, lo que supondría 15 trenes más semanales de entrada que se distribuyen en tres rutas: seis más en la de Galicia-Madrid-Guadalajara, cinco más en la ruta de Galicia-Burgos-Guipúzcoa y cuatro más en la ruta de Galicia-Zaragoza-Barcelona. Los empresarios sostienen, con este informe, que la demanda ferroviaria no ha de ser un obstáculo para acelerar unas inversiones en el corredor que, por el momento, no van al ritmo deseado.

Voces críticas

La presentación de la alianza contó con una mesa redonda en la que participaron el conselleiro de Presidencia de la Xunta, Diego Calvo; la consejera de Movilidad de la Junta de Castilla y León, Cristina Sanchidrián; y el presidente de la CCDR-Norte de Portugal, Álvaro Santos. Previamente, había intervenido Jorge Cebreiros, presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra, que se mostró muy crítico. «Todo va muy lento y llevamos diez años hablando de esto; la excusa es que no hay presupuestos generales del Estado, pero la realidad es que no hay una apuesta clara del Gobierno central por el noroeste peninsular», subrayó el empresario.

Por su parte, el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, hizo pública su preocupación por los datos de inversión en el corredor en el 2025, que apuntan a un freno de la inversión estatal. El Gobierno licitó en Galicia el año pasado poco más de 106 millones de euros para actuaciones ferroviarias, prácticamente la mitad que el año anterior, una cifra, sostuvo Calvo, muy alejada del ritmo necesario para cumplir el objetivo marcado por el propio ministerio de completar las actuaciones antes del 2030. También incidió en que Galicia continúa acumulando retrasos en proyectos fundamentales para su desarrollo, como la prolongación del eje atlántico hasta Ferrol o la conexión ferroviaria de alta velocidad con Portugal. En este último caso, lamentó que al ritmo del Gobierno de España la finalización del tramo Vigo-Oporto no podrá producirse, como pronto, hasta el 2038, incumpliendo los compromisos y retrasando una infraestructura estratégica para la movilidad de personas y mercancías.

Oficina técnica

El proyecto para impulsar el corredor atlántico incluye la creación de una Oficina Técnica del Ferrocarril, una herramienta liderada por la Xunta para ofrecer asesoramiento especializado y apoyo técnico a empresas y administraciones, facilitando la incorporación del tren a las cadenas logísticas y promoviendo nuevas oportunidades de desarrollo vinculadas al transporte ferroviario de mercancías. La oficina prestará servicio a los distintos agentes de la función logística de Galicia y ofrecerá también apoyo especializado al norte de Portugal y a Castilla y León. Aquí se incluye todo lo relativo a la planificación del corredor atlántico y también a la conexión transfronteriza de alta velocidad.