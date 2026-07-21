Torrado acusa al PP de adoptar medidas en sanidad que rechazó cuando las proponía el PSdeG

El portavoz de la Ejecutiva del PSdeG, Julio Torrado, en una rueda de prensa. XOÁN REY | EFE

El portavoz de sanidad del Grupo Socialista en el Parlamento, Julio Torrado, ha acusado al PP de «soberbia» al anunciar como «novedosas, creativas, innovadoras y revolucionarias» medidas que rechazaron los populares cuando las proponían los socialistas. En rueda de prensa, Torrado cargó esta mañana contra «el nuevo plan de atención primaria, o la nueva reforma después de tres planes y dos anuncios de reformas», y acusó al Gobierno presidido por Alfonso Rueda de ser «absolutamente incapaz de afrontar la realidad de la atención primaria». El también secretario de Sanidad de la Ejecutiva del PSdeG recordó que en el 2019 el Gobierno gallego encargó un informe que se denominó Por unha atención primaria vertebradora do sistema de saúde y que elaboró una consultora con profesionales «de reconocido prestigio internacional».

«Se hizo un análisis muy nítido de lo que necesitaba el sistema público de salud, especialmente a atención primaria», defendió, y que por esa razón poco después su grupo presentó en la Cámara autonómica una propuesta de acuerdo basada en aquel documento y que el PP votó en contra y «metió el estudio en un cajón». «Hoy se habla de recuperar ideas que ya estaban allí entonces», apuntó Julio Torrado, que enumeró a continuación todas «las contradicciones» que a su entender acumuló el Partido Popular en los últimos años.

«Al Partido Popular le sobra soberbia y le falta humildad», consideró el diputado socialista. «Todas esas medidas las entendemos como una rectificación del PP que, cuando rectifica, a veces acierta. Sin toda esa soberbia, hace tiempo que estaríamos afrontando los problemas que de verdad tiene el sistema sanitario», concluyó. En el ámbito municipal, la concejala socialista en el Ayuntamiento de Santiago de Compostela Marta Abal defendió en el Pleno celebrado esta mañana la iniciativa de su grupo para exigir a la Xunta que cumpla con los compromisos adquiridos con el nuevo aparcamiento del Hospital Clínico y ponga en marcha medidas inmediatas que mejoren la movilidad en su entorno.

La edil señalaba en su propuesta, que fue aprobada con el voto favorable del PP, mientras el Gobierno de la alcadesa Goretti Sanmartín optó por la abstención, que el estacionamiento del CHUS «lleva demasiados años acumulando atrasos y promesas incumplidas», una situación que atribuyó a la Xunta de Galicia.