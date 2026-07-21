Sobrecarga física y déficit de plantilla: así ven su trabajo los auxiliares de enfermería

Enfermerosen el pasillo de un hospital en una foto de archivo. XOAN A. SOLER

Un perfil profesional predominantemente femenino (91 % mujeres), una edad media de 47 años y una trayectoria laboral consolidada con más de 20 años de experiencia. Estos son los rasgos principales a nivel nacional de los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE), una figura feminizada que en Galicia tiene en activo a unos 8.110 trabajadores, concretamente 29,9 por cada 10.000 habitantes (es la tercera comunidad de España, donde el total asciende a 113.403 con 101.798 mujeres y 11.605 hombres). El mayor número de profesionales TCAE registrados se encuentra en Andalucía con 15.496 y La Rioja es la comunidad con menor número (34). Este colectivo experimenta una importante carga de desgaste físico y emocional, dentro de un contexto de transformación demográfica (más población con necesidades asistenciales) y epidemiológica que conlleva un incremento progresivo de las necesidades de cuidados.

Esto se evidencia en el Análisis de las TCAE en el sistema sanitario del Ministerio de Sanidad, que por primera vez hizo un análisis específico, poniendo el foco en la situación laboral de estos sanitarios, sus necesidades percibidas y los retos asociados a su ejercicio profesional. Las conclusiones se basan en 30.000 respuestas válidas y una de las más llamativas es la intención de abandono entre estos profesionales en los próximos 12 meses en el caso de disponer de circunstancias favorables: casi un 40 % (38,09 %), cuatro de cada 10, optarían por esta alternativa. De ellos un 2,59 % abandonaría inmediatamente.

Esta atención es agradecida por trabajadores de este ámbito como Paula Armada, secretaria provincial del SAE (Sindicato de Técnicos de Enfermería) de A Coruña, que argumenta que el estudio es un fiel reflejo de su día a día desde hace más de dos décadas en el CHUAC de la ciudad herculina. Pide mejores retribuciones por su carga de trabajo, unas labores en las que reivindica que trabajan de manera independiente en situaciones de reanimación entubando o pasando material en un quirófano.

«No auxiliamos a nadie, ayudamos al paciente», aclara, mientras denuncia lesiones habituales derivadas de su trabajo como la del manguito rotador del hombro al tener que cargar a enfermos que se caen de la cama durante la noche en plantas donde critica que solamente hay un TCAE para unos 40 pacientes. A menudo hace electros, PCR, curas y mide la tensión o la glucosa y solicita que todo eso puedan firmarlo y no sea plasmado por las enfermeras en lugar de profesionales de su tipología.

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«Es urgente actualizar nuestras funciones», expone. Para contribuir a dibujar una radiografía gallega de este asunto, detalla que en centros sanitarios de A Coruña y Lugo los ratios son peores que en Pontevedra o Lugo (muchos son los mismos desde hace más de una década). Además, subraya que la sanidad pontevedresa y ourensana cuentan con TCAE en los centros de salud, mientras que en A Coruña y Lugo «es raro encontrarlos».

Los auxiliares de enfermería muestran una mayor percepción de escasez de personal, más dificultades para disponer de tiempo suficiente para los cuidados, menor integración en los equipos de trabajo, menor apoyo por parte de sus responsables y niveles inferiores de satisfacción profesional y laboral. También registran mayores dificultades de conciliación, unidos a la sobrecarga física o el déficit de plantilla. También el 90,7 % de las personas que respondieron a la encuesta manifestó experimentar sensación de cansancio o falta de energía al menos varios días a la semana. Con la misma frecuencia, el 74,9 % presentó problemas de sueño y aproximadamente siete de cada diez declararon haber sentido poco interés por hacer cosas (68,2 %). Asimismo, más del 60 % manifestaron problemas de concentración y un tercio padece alteraciones alimenticias.

A pesar de todo, se configuran como uno de los colectivos profesionales más numerosos y su contribución es esencial para cuidados directos, apoyo en la vida diaria o el funcionamiento cotidiano de dispositivos asistenciales. La presencia de las TCAE en atención primaria, atención especializada, centros residenciales o instituciones sociales refleja su versatilidad.

El análisis realizado se centra exclusivamente en las retribuciones fijas mensuales del Personal Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (PTCAE) estatutario que desempeña su labor en unidades de hospitalización y equipos de atención primaria. En el primer caso, el salario total mensual de los profesionales gallegos es de 1465,97 euros (considerablemente más bajo que el de Navarra de 1.912 euros, el más alto de España para esta categoría). En el segundo, disminuye a 1441,34 euros (ocupando también Navarra el primer puesto con el mismo salario que en unidades de hospitalización).

En el Sistema de Información de Atención Primaria (SIAP), que contiene información sobre la población asignada a los profesionales de este ámbito, recursos disponibles (tanto centros como profesionales) y actividad asistencial, se evidencia que, el número de TCAE aumentó desde el 2017, pasando de 4.434 profesionales a 5.510. Por su parte, la dotación de enfermeros auxiliares en la atención especializada experimentó un crecimiento sostenido durante la última década, especialmente en la red pública, pasando de de 99.830 profesionales en el 2014 a 133.386 en el 2023, un incremento del 33,6 %, mientras que en los hospitales privados aumentó de 15.477 a 18.154 profesionales.

Diez pacientes por profesional y jornadas de 36 horas semanales

En cuanto a condiciones laborales, la media del número de pacientes asignados en el último turno de trabajo en hospitales públicos, hospitales públicos de crónicos y residencias públicas, fue en general de 10 personas por profesional, aunque los TCAE de Atención Primaria presentan las cifras más altas, con una media de 15,5 pacientes. Les siguen 11 pacientes de media en el ámbito sociosanitario y contrastan las cifras superiores de los centros privados y concertados: con1 5 pacientes de media en hospitales privados y 14 para los concertados.

En términos de jornada semanal, se observa una tendencia predominante hacia las 35 horas en siete días en la mayoría de las comunidades autónomas como Cantabria, País Vasco, Asturias, Castilla y León o La Rioja, mientras que otras mantienen jornadas superiores de 36,2 horas como Galicia y Aragón o 37,5 horas como Madrid, Navarra, Cataluña o Castilla-La Mancha.