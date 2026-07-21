Rueda defiende la posible fusión de Carballeda de Avia y Ribadavia si así lo desean los concellos

El presidente Alfonso Rueda, en Ourense durante el acto con motivo de la licitación de la Ronda Este.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, recalcó que el Ejecutivo gallego es «favorable» a las fusiones de municipios que «son con carácter voluntario», ante la posibilidad de fusión que barajan los alcaldes ourensanos de Carballeda de Avia (PSdeG) y Ribadavia (PP). «Se isto é o que desexan estes concellos, adiante», animó.

Así lo trasladó este martes durante su visita a Ourense para participar en el acto con motivo de la licitación de la Ronda Este, recordando que las dos uniones municipales que se han producido en Galicia hasta el momento, la de Oza-Cesuras y la de Cerdedo-Cotobade , «acreditan» que «son beneficiosas cando se dan as circunstancias».

«Non podo dicir se se materializarán antes porque isto ten un proceso. Loxicamente, a Xunta ten que intervir para valorar que se dan as condiciones que están na lei, pero o primeiro de todo e fundamental é o desexo e a voluntariedade dos concellos», remarcó el presidente.

Más fondos

Los alcaldes de Ribadavia, César Fernández (PP), y de Carballeda de Avia, Luis Milia (PSOE), han abierto el siempre controvertido melón de la fusión municipal para tratar de paliar su declive demográfico y obtener más recursos económicos. Ambos regidores hablan de una situación límite, con el final próximo de los fondos europeos extraordinarios, una baja recaudación en tributos propios y una insuficiente financiación para hacer frente a las facturas.

La fusión dependerá de lo que opinen los vecinos, recuerdan los dos alcaldes. De salir adelante, la entidad resultante del proceso obtendrá, desde el primer momento, una mayor capacidad de gestión y una notable mejora en la eficiencia de la prestación de sus servicios públicos. Así lo contempla la futura ley de administración local, que incentiva la unión voluntaria de concellos a través de una serie de ventajas económicas para fomentar «una organización territorial más eficiente, sostenible y adaptada a las necesidades del territorio».

Argumenta, además, que la unión de poblaciones limítrofes otorga una mayor capacidad operativa, eficiencia en el gasto y mejor calidad en la prestación de los servicios públicos. La Xunta incluirá anualmente en sus presupuestos un subfondo específico que se repartirá exclusivamente entre estas nuevas entidades, además de establecer criterios de prioridad a su favor en todas las convocatorias de ayudas y subvenciones, tanto autonómicas como provinciales.