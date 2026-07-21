Pontón pide unha reunión con Rueda sobre o pacto pola lingua e o PP insiste: «O foro para negociar é o Parlamento»
GALICIA
O BNG di que o plan das 700 medidas presentado pola Xunta é «un paripé propagandístico» co que se dá «un paso atrás»21 jul 2026 . Actualizado a las 16:33 h.
A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, solicitou por carta unha reunión co presidente da Xunta, Alfonso Rueda, para abordar a actualización do Plan Xeral de Normalización Lingüística do 2004. Pero a resposta dos populares galegos foi que «o foro adecuado para negociar as propostas políticas é o Parlamento», e instan aos nacionalistas a participar na reunión proposta con todos os grupos parlamentarios.
A viceportavoz do Bloque, Olalla Rodil, afirmou este martes que se trata dun «asunto central e de vital importancia para o presente e o futuro do país», e insistiu en que debe ser abordado ao máis alto nivel entre a principal forza da oposición e a Xunta a través do seu máximo representante. «Este é un plan de Goberno, por iso esperamos que Rueda acepte a proposta e deixe de esconderse neste asunto porque desde o primeiro minuto que coñecemos os datos oficiais do uso do galego elaborado polo IGE Rueda estivo absolutamente ausente en todo o debate», dixo.
Rodil subliñou que o BNG presenta esta reunión «coa máis firme vontade» de traballar a favor do galego e de trasladar ao titular do Goberno autonómico a súa valoración sobre o plan proposto pola Xunta e as súas ideas para «reverter a situación». Na opinión da viceportavoz nacionalista, o plan presentado é «un paripé propagandístico» no que non se inclúen novas medidas e co que se dá un paso atrás.
Non aclarou se o BNG acudirá á reunión convocada polo PPdeG con todos os grupos para analizar o documento que propón a Xunta, e volveu insistir en que o encontro que propón o Bloque é bilateral entre Rueda e Pontón. Preguntada sobre se os nacionalistas aceptarían só unha matización do decreto do plurilingüismo, Olalla Rodil asegurou que a súa formación defende que se garantice que o galego «sexa unha lingua de pleno dereito», para o que ve imprescindible «suprimir que non se poidan impartir materias como matemáticas ou física e química en galego».
«Un muro de bloqueo»
Para o portavoz do PPdeG, Alberto Pazos Couñago, a «man tendida» dos populares «choca co muro de bloqueo do BNG», o que segundo apuntou mostra a «absoluta falta de interese por sentarse a dialogar» dos nacionalistas. Pazos censurou que a líder da oposición saque «un as da manga» para xustificar «a súa incapacidade de diálogo», e lembrou que as leis e iniciativas debátense na Cámara. «Que non busque escusas, quen non quere debater no Parlamento, simplemente non quere debater», dixo antes de explicar que o PP propón unha reunión conxunta e non bilateral con cada grupo porque «o que é de todos fálase entre todos».
Así, o portavoz dos populares galegos defendeu que o plan presentado pola Xunta conta con 700 medidas e aspira a ser un documento estratéxico que insiste na integración dos novos galegos, ao tempo que criticou que o BNG descartou o documento, de 400 páxinas, en menos dunha hora. «A lingua non é patrimonio privativo de ningún partido. Por iso mantemos a convicción de que a nosa lingua esixe unha política de consenso que permite afrontar os retos do presente e do futuro», afirmou Pazos.
Dende o PPdeG piden a Pontón que asuma a súa posición na política galega, insistindo en que «non representa a oposición nin a maioría do pobo galego».