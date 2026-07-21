Pedro Blanco recibe a los 108 policías en prácticas que el Gobierno incorpora a Galicia

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, preside este martes el acto de presentación de los policías nacionales en prácticas que se incorporan a las comisarías de Galicia Moncho Fuentes | EFE

El delegado del gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha dado la bienvenida en A Coruña este martes a los 108 policías en prácticas que el Gobierno ha mandado a las comisarias de la comunidad autónoma, «froito dun esforzo que fai posible que hoxe haxa un 20 % máis de efectivos en Galicia que en 2018, é dicir, 500 profesionais máis». En el acto celebrado en la Plaza de María Pita también participaron el Jefe Superior de la Policía en Galicia, Pedro Pacheco; la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey; y el subdelegado de Gobierno en A Coruña, Julio Abalde.

Pedro Blanco valoró el papel de la Policía Nacional en Galicia: «Grazas a un equipo humano excepcional, este corpo conseguiu os mellores índices de eficacia policial da última década». Durante su intervención, el delegado trasladó a los nuevos policías en prácticas el reto que supone desenvolver su labor en Galicia, debido a que hay «realidades moi distintas áreas industriais, zonas con presión turística e territorios fronteirizos, entreoutras características singulares». «Cada unha require de respostas adaptadasás súas realidades, polo que serán un excelente espazo de aprendizaxe», añadió.

El delegado también agradeció al Cuerpo Nacional de Policía su contribución para hacer de Galicia la segunda comunidad autónoma más segura de España, expuso. Además, enfatizó en el refuerzo de efectivos que ha realizado el Gobierno en la Policía Nacional «coas convocatorias de acceso máis numerosas dos últimos 15 anos». «Un esforzo que segue e que nos permitirá sumar máis efectivos no futuro posibilitando que as ratios por habitante sexan cada vez máis altas», señaló.

Con la llegada de los nuevos alumnos en prácticas, Galicia suma 108 nuevos efectivos que estarán 11 meses en brigadas de seguridad ciudadana, policía judicial, extranjería y fronteras, policía científica e información, así como en las oficinas de denuncias. A cada provincia le corresponde el siguiente reparto : 50 en A Coruña, 38 en Pontevedra, 12 en Lugo y 8 en Ourense.