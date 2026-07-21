Los estudiantes de la PAU extraordinaria podrán acceder al 30 % de las carreras de Galicia
REDACCIÓN
GALICIA · Exclusivo suscriptores
La CIUG publicó este martes la tercera lista de llamamientos, en la que cerraron 11 grados más. Para los alumnos que hicieron las pruebas de acceso a la universidad en julio hay disponibles 57 titulaciones21 jul 2026 . Actualizado a las 18:58 h.
Los estudiantes que aprobaron la PAU extraordinaria en Galicia podrán acceder al 30 % de los grados que ofertan las tres universidades públicas de la comunidad. La Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG) publicó este martes