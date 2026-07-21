Los estudiantes de la PAU extraordinaria podrán acceder al 30 % de las carreras de Galicia

s. p. REDACCIÓN

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Examen de selectividad en el campus de Pontevedra
Examen de selectividad en el campus de Pontevedra ADRIÁN BAÚLDE

La CIUG publicó este martes la tercera lista de llamamientos, en la que cerraron 11 grados más. Para los alumnos que hicieron las pruebas de acceso a la universidad en julio hay disponibles 57 titulaciones

21 jul 2026 . Actualizado a las 18:58 h.

Los estudiantes que aprobaron la PAU extraordinaria en Galicia podrán acceder al 30 % de los grados que ofertan las tres universidades públicas de la comunidad. La Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG) publicó este martes

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