Estudantes de 17 países aprenden o idioma: «Espero que no futuro o galego siga formando parte da miña vida»

Jorge Noya
JORGE NOYA REDACCIÓN / LA VOZ

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De esquerda a dereita, Karolina, Cliona, a profesora María López, Cristiano e Luis Ángel, na praza de Mazarelos de Santiago.
De esquerda a dereita, Karolina, Cliona, a profesora María López, Cristiano e Luis Ángel, na praza de Mazarelos de Santiago. XOAN A. SOLER

A RAG e a USC imparten os cursos Galego sen Fronteiras durante o mes de xullo na Facultade de Filosofía de Santiago

21 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Un rapaz de Lugo que se converteu «nunha persoa moi importante» para el foi o que introduciu a Cristiano Modica, italiano de 23 anos, na lingua galega. Empezou a interesarse polo idioma e pola cultura

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