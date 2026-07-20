Estudantes de 17 países aprenden o idioma: «Espero que no futuro o galego siga formando parte da miña vida»
REDACCIÓN / LA VOZ
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A RAG e a USC imparten os cursos Galego sen Fronteiras durante o mes de xullo na Facultade de Filosofía de Santiago21 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Un rapaz de Lugo que se converteu «nunha persoa moi importante» para el foi o que introduciu a Cristiano Modica, italiano de 23 anos, na lingua galega. Empezou a interesarse polo idioma e pola cultura