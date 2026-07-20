As Medallas de Galicia renden homenaxe á colectividade galega no exterior co galardón a catro mulleres
GALICIA
Claudia Álvarez, empresaria hoteleira en Arxentina; Beatriz Gil, fiscala xefa de Menores no cantón suízo de Argovia; Carla Angola, influente xornalista en Venezuela e residente en Miami, e Camila Fernández, odontóloga de referencia en Brasil, son as galardoadas neste 202620 jul 2026 . Actualizado a las 16:51 h.
As Medallas de Ouro de Galicia deste ano 2026 renden homenaxe á colectividade galega do exterior coa condecoración a catro galegas descendentes de galegos que emigraron hai décadas e son un exemplo de integración. Así o anunciou este luns o presidente Alfonso Rueda ao termo da reunión semanal do seu equipo de goberno. As galardoadas son Claudia Álvarez, empresaria arxentina de orixe galega que preside o grupo Álvarez Argüelles Hoteles; Beatriz Gil, fiscala xefa de Menores no cantón suízo de Argovia; Carla Angola, filla dunha ourensá exiliada trala Guerra Civil e hoxe unha das xornalistas máis influentes en Venezuela, e, por último, a odontóloga Camila Fernández, unha das profesionais de referencia en Brasil.
Alfonso Rueda, na rolda de prensa posterior ao Consello da Xunta, erixiunas exemplo do «compromiso» coa súa terra de orixe, á vez que, dixo, fan «crecer» os respectivos países aos que están vinculadas, unhas calidades que estendeu ao conxunto da colectividade exterior. «Tiveron que saír de Galicia e nunca esqueceron as súas raíces, desenvolvendo papeis importantes; son un exemplo de integración, talento e traballo e seguen contribuíndo a engrandecernos», destacou o máximo mandatario galego.
Claudia Álvarez, empresaria arxentina de orixe galega, preside o grupo Álvarez Argüelles Hoteles. Trátase dun negocio familiar que comezou en Mar del Plata e que agora conta con hoteis en distintos puntos de América. Ademais, mantén un forte vínculo con Galicia «a través do seu cargo como vicecónsul honoraria de España en Mar del Plata», destacou Rueda. Outra das galardoadas deste ano é a fiscala xefa de Menores no cantón suízo de Argovia, Beatriz Gil, que mantén unha estreita colaboración co asociacionismo galego en Zúrich «ao participar en actividades sociais e culturais», tal e como lembrou o xefe do Executivo autonómico.
A terceira medalla homenaxea a Carla Angola, filla dunha ourensá exiliada tras a Guerra Civil española e hoxe unha das xornalistas máis influentes de Venezuela. Logo de 18 anos de carreira profesional en Globovisión, onde se consolidou como presentadora e analista política, trasladouse ata Miami e dirixe a súa propia plataforma de comunicación dixital que conta con millóns de seguidores nas redes sociais. Por último, Camila Fernández, unha das profesionais máis relevantes no eido da odontoloxía en Brasil, suma á súa actividade académica e científica o seu vínculo con Galicia ao exercer como presidenta da Asociación de Empresarios Galegos en Río de Janeiro.
As Medallas de Ouro de Galicia, que se entregan cada 24 de xullo, véspera do Día de Galicia, constitúen o galardón máis importante que entrega o Executivo autonómico.