Renfe incorpora el servicio de viaje de menores sin acompañante en Santiago

Estación de tren intermodal de Santiago de Compostela SANDRA ALONSO

Renfe incorpora en la estación de Santiago de Compostela el servicio de viajes de menores sin acompañante. Los niños viajarán bajo la supervisión del personal a bordo, sin la necesidad de un adulto que los acompañe. Esta prestación podrá ser usada por los menores con una edad comprendida entre 6 y 13 años (ambos incluidos) y ya está disponible en determinados trenes AVE en la conexión Santiago de Compostela-Madrid.

A lo largo de todas las etapas del trayecto, el personal de la compañía ferroviaria se encargará de atender y supervisar al menor, garantizando que el desplazamiento se realice con todas las condiciones de seguridad hasta su llegada a destino.

Esta ampliación implica una extensión de las estaciones gallegas que pueden hacer uso de este servicio. En el mes de diciembre, esta prestación ya se habilitó en las estaciones de Vigo Urzaiz y A Coruña, y ahora se unirá a la lista Santiago de Compostela.

Cómo solicitar el servicio

Para solicitar este servicio será necesaria la compra de un billete de opción «Elige Confort» o «Premium» por parte de una persona adulta, mayor de 18 años, que ostente la patria potestad o la tutela legal del menor. La solicitud debe realizarse con al menos 48 horas de antelación respecto a la hora oficial de salida del tren. El servicio puede solicitarse al adquirir el billete en las taquillas de las estaciones, a través de la venta telefónica o en agencias de viajes presenciales. Renfe recomienda consultar previamente las condiciones específicas de esta prestación, disponibles en el apartado «Menores que viajan solos» de la página web renfe.com.