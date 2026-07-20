El PP ve una «transferencia envenenada» en el traspaso pactado de la AP-9 a Galicia

Peaje de la AP-9 en Teo, en una imagen de archivo XOAN A. SOLER

El Partido Popular considera que las condicionadas pactadas en el Congreso para el traspaso de la autopista AP-9 a Galicia suponen una «transferencia envenenada». Así lo han subrayado los diputados Irene Garrido y Pedro Puy tras reunirse en Vigo con varias entidades vecinales y sociales. Los representantes del PP reiteraron su compromiso de seguir defendiendo un traspaso que responda al mandato unánime del Parlamento de Galicia y garantice, así, que los gallegos «no tengan que pagar dos veces» por esta autopista. Por su parte, el ministro de Hacienda, Arcadi España, acusó a la Xunta de Galicia de querer asumir las competencias sobre la autopista AP-9 «con un lacito» y sin que les cueste nada. Insistió en que el ejecutivo gallego no puede pretender que con la «caja común» de los españoles «se pague todo». «Primero, con los peajes más elevados de España y, ahora, con los costos derivados de una mala negociación del Gobierno de Pedro Sánchez», han explicado Garrido y Puy. La diputada ha censurado que PSOE y BNG se hayan desmarcado del acuerdo alcanzado en la cámara gallega, ya que considera que el consenso institucional «no debería romperse cuando están en juego los intereses de Galicia».

Pedro Puy, por su parte, ha sostenido que en el PP «no entendemos el cambio de criterio» y ha asegurado que lo que defienden ahora socialistas y nacionalistas «es cosa bien distinta» a lo aprobado en su día en el Parlamento gallego. El congresista popular ha lamentado que se hayan eliminado los elementos que «daban seguridad» a la transferencia de la autopista a Galicia. Entre ellas, ha destacado que han desaparecido las disposiciones que «blindaban a Galicia» frente a las posibles reclamaciones económicas derivadas de la concesión de la AP-9 o de una eventual nulidad de la prórroga concedida por el Estado.

Así, el PP sentencia que Galicia no puede aceptar una transferencia que deje abierta la puerta a asumir indemnizaciones o reclamaciones económicas millonarias, cuando esas obligaciones «derivan exclusivamente» de decisiones adoptadas por el Estado en las últimas décadas.

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«Si quieren una competencia tienen que asumirla con responsabilidad»

Asimismo, en una entrevista emitida este domingo en el circuito gallego de la cadena Ser, Arcadi España ha afeado al gobierno gallego el insistir en que «quiero hacerlo yo porque lo voy a hacer mejor» para poder «ponerse la medalla», pero que todo lo demás, en relación a la financiación, «que lo hagan otros». «No me parece serio ni en este traspaso ni en ninguno», ha sostenido el titular de Hacienda, que ha reclamado a la Xunta que sean «conscientes» de que si quieren una competencia «tienen que asumirla con responsabilidad».

A este respecto, el ministro ha instado al presidente gallego, Alfonso Rueda, a usar el presupuesto autonómico para sufragar esa transferencia. «Lo que no puede ser es buscar excusas de quiero algo pero no lo quiero así o lo quiero a ratos», ha reiterado España, que ha recordado que fue un gobierno del PP, el de Aznar, el que prorrogó la concesión de la autopista hasta 2048. La Xunta debe asumir, ha insistido España, que es una «administración con presupuesto».

Al final parece, ha ironizado el ministro de Hacienda, que las comunidades del PP «es como si no gestionaran nada» y fueran, ha añadido, «sencillamente tertulianos de radio o de televisión que critican al Gobierno». «Tienen responsabilidades y muchas», ha sentenciado.