La enseñanza secundaria contará con 900 profesores más el próximo curso

Imagen del IES San Clemente de Santiago de Compostela, que forma a profesionales de la rama STEM SANDRA ALONSO

La enseñanza secundaría contará el próximo curso en Galicia con 897 nuevos profesores con el objetivo de garantizar una atención a los alumnos más individualizada y tener en cuenta el aumento de la diversidad y la enseñanza inclusiva en las aulas. Así lo avanzó este lunes el máximo mandatario gallego, Alfonso Rueda, al término de la reunión semanal de su equipo de gobierno. El incremento de recursos humanos, efectivo ya desde el próximo mes de septiembre, supone la plasmación de las novedades incorporadas este año al acuerdo de mejora educativa firmado por el Gobierno gallego y los sindicatos CC.OO., ANPE, UGT y CSIF. Aquí se incluye la reconfiguración del horario del profesorado de esta etapa y el refuerzo de la atención a la diversidad. La tercera de las medidas cerrada recientemente, la relativa a la reducción progresiva de ratios en ESO y bachillerato, comenzará a ejecutarse a partir del curso 2028-29.

La Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y FP dio cuenta ante el Consello da Xunta de un informe sobre la dotación adicional de profesorado en los centros de educación secundaria el próximo curso. La mayor parte de este refuerzo de plantel viene derivado de la reconfiguración del horario docente de secundaria con el objetivo de garantizar una mejor atención al alumnado y a las familias.

Esta reconfiguración implica la incorporación al sistema de 747 profesores, tal y como anunció Rueda. Esta medida, que supone adaptar el trabajo docente a la realidad actual de los centros educativos, redundará en una mayor disponibilidad para «tareas complementarias á ensinanza», señaló Rueda. Entre ellas, destacó la gestión de protocolos educativos, atención a las familias y a los alumnos, las guardias o el desarrollo de iniciativas en ámbitos como las nuevas tecnologías, los idiomas, la convivencia o las bibliotecas escolares, entre otras acciones.

Necesidades especiales

También a partir de septiembre arrancan las primeras medidas de la estrategia de impulso a la atención a la diversidad para el período 2026-2030, con la dotación de 150 docentes especialistas más en secundaria. Se trata, detalló el presidente, de cien especialistas en pedagogía terapéutica y cincuenta orientadores, dentro de un amplio paquete que incluye también amplias medidas de formación, actualización normativa, revisión de estructuras y reducción de burocracia para avanzar en una enseñanza plenamente inclusiva.

Tal y como destacó el presidente de la Xunta, esta medida va a reforzar aun más «o liderazgo de Galicia a nivel estatal» a la hora garantizar una atención más personalizada. Esta iniciativa se suma a las acordadas en el 2023 con las mismas organizaciones sindicales, como la ponderación del alumnado con necesidades a la hora de conformar grupos que ahora quiere ser imitada en el resto de España. Según destaca la Xunta, el sistema educativo gallego es el más inclusivo de España con el 94,2% del alumnado con necesidades especiales escolarizado en centros ordinarios frente al promedio estatal situado en el 85,7%.

Desde la Consellería de Educación destacan que el próximo mes de septiembre se completará la reducción de ratios de 25 a 20 alumnos en toda la etapa de infantil (antes era de 25). El año que viene arrancará el mismo proceso en primaria, pasando de 25 a 20. En septiembre del 2028 se emprenderá la rebaja en la ESO, pasando de 30 a 25. Año a año se irán cubriendo progresivamente el resto de cursos. La Xunta recuerda que, en bachillerato, mientras en el Estado la ratio es de 35, en Galicia ya está en 33, e insisten en que continuarán descendiendo hasta 30 alumnos por aula con base en este calendario.