El BNG denuncia el empeoramiento de la sanidad este verano: «Menos persoal ca nunca para atender a máis xente»
GALICIA
El partido denuncia que las medidas del PP son «cargar máis ao persoal, recorrer a MIR sen especialidade, pechar 800 camas e deixar servizos baixo mínimos»20 jul 2026 . Actualizado a las 14:35 h.
«A situación da sanidade galega vai a peor durante este verán, con menos persoal ca nunca para atender a máis poboación e servizos baixo mínimos». Esta es la denuncia principal de la portavoz de sanidad del BNG en el Parlamento de Galicia, Montse Prado, que añadió que todo esto provoca que «os galegos non teñan garantida a atención ordinaria nin a urxente, a poboación estea desatendida e os profesionais exhaustos porque teñen que facer xornadas maratonianas». «As nosas vilas e cidades énchense de visitantes nestes meses de verán e a sanidade pública entra en modo saturación, con PAC con quendas sen cubrir, centros de saúde que pechan polas tardes, consultorios que non abren, listas de espera na Atención Primaria que nos que non hai citas en todo o mes de agosto ou demoras de un mes para facer unha simple analítica», denunció la diputada nacionalista.
Prado acusó a su vez al ejecutivo popular de «non facer nada diante desta situación e afrontar o verán con parches e un anti-plan que, nos hospitais, consiste en pechar 800 camas, e manter baixo mínimos quirófanos, consultas e servizos de probas diagnósticas». Añadido a esto, cifró en más de 380.000 personas las listas oficiales de espera para atención sanitaria. A este respecto, Prado calificó la estrategia sanitaria del PP como un «anti-plan» que incluye una bolsa de voluntarios para cubrir guardias en los PAC, de manera que «o persoal que xa ten as súas quendas ten que facer o traballo dos que non están».
La nacionalista recordó que Galicia es la tercera comunidad que menos invierte en Atención Primaria y que está por debajo de la media del Estado tanto en profesionales de medicina de familia (490 por cada 100.000 habitantes frente a 520) como de enfermería (533 frente a 639 por cada 100.000 habitantes).
En este sentido, acusó al PP de no reconocer la realidad de la sanidad pública y escudarse en que la falta de médicos es culpa del Gobierno. «A realidade é que a Xunta ten competencias que exercer e tampouco fai contratacións de outros profesionais da sanidade, como enfermeiras, auxiliares de enfermería, fisioterapeutas ou profesionais da psicoloxía», enumeró.