Besteiro pide a la Xunta más financiación para las universidades públicas y la gratuidad de las matrículas de máster

Besteiro, junto a la rectora García Mateo y el diputado Aitor Bouza. PEDRO DAVILA-EUROPA PRESS | EUROPAPRESS

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, reclamó este lunes a la Xunta que aumente la financiación autonómica para las universidades públicas y que establezca la gratuidad de la primera matrícula de los máster en la Comunidad. Así lo ha dicho en declaraciones a los medios de comunicación tras reunirse con la nueva rectora de la Universidade de Vigo, Carmen García Mateo, a quien le ha agradecido esta «primera toma de contacto» apenas unas semanas después llegar al cargo.

El líder de los socialistas gallegos, acompañado por el diputado autonómico Aitor Bouza, señaló que este encuentro ha servido para seguir defendiendo la universidad pública, solicitando al Ejecutivo gallego más financiación estructural para la misma dentro de la negociación establecida con los centros para su financiación en los próximos años. Besteiro se refirió a la importancia de tener en cuenta las necesidades que tienen los distintos campus y los alumnos, centrándose también en poner el foco en la demanda de vivienda para aquellos estudiantes que tienen que desplazarse de sus casas.

Además, pidió que se establezca la gratuidad de la primera matrícula de los máster, para que todos los alumnos, tengan las dificultades económicas que tengan, puedan acceder a estos estudios superiores. Por su parte, García Mateo ha valorado como «moi positivo» este «primer contacto» con Besteiro, para hablar de la universidad pública, algo que «todos» tienen que defender.