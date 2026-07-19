Ángel Mato gana las primarias del PSdeG en Ferrol: «Me siento tremendamente honrado de que me hayan otorgado esta responsabilidad»

Ángel Mato vota en las primarias del PSOE de Ferrol, de las que salió elegido como candidato a la alcaldía. kiko delgado

El PSdeG-PSOE de Ferrol ya tiene candidato para las elecciones municipales del próximo año. Ángel Mato ha ganado las primarias frente a Eva Martínez, aunque con un resultado algo ajustado, con apenas una veintena de votos de diferencia: 163 frente a 142. Estaban llamados a votar 363 militantes, de los que 308 acudieron este domingo a la urna situada en la sede del grupo municipal, y que se cerró apenas una hora antes de la final del Mundial.

El propio Mato tuvo un guiño con los militantes, que aguardaban para conocer el resultado con la vista puesta en el reloj. Y que se conoció apenas 20 minutos antes del inicio del partido entre España y Argentina. «Señores, mil gracias [...] si puedo pedir algo, pido un gol», se dirigió a ellos tras recibir un baño de aplausos. «Me siento tremendamente honrado de que me hayan otorgado la responsabilidad de volver a intentar gobernar esta ciudad», señaló, tras deshacerse en agradecimientos.

El ya candidato a la alcaldía de Ferrol tuvo palabras tanto para las personas que lo acompañaron en estas semanas —«gracias por el magnífico trabajo»—, como para la agrupación socialista «por el comportamiento que ha tenido para llevar a cabo esta elección». «A diferencia de otros partidos, nosotros escogemos este método para elegir candidatos, que a veces [...] tensiona mucho a la organización. Pero [...] es algo que me ayuda a sentirme refrendado, a ir con más ganas y a pensar en el futuro», explicó.

Eva Martínez quiso felicitar también a Ángel Mato y le deseó que consiga la alcaldía —que ya ostentó la pasada legislatura, entre el 2019 y el 2023—. Y mostró su agradecimiento a las personas que habían depositado su confianza en ella, haciendo especial hincapié en el voto femenino. «Sacar 142 votos es una cifra que ni en mis mejores sueños contaba», reconocía.

«Ferrol tiene una oportunidad para afrontar mejor su futuro»

Después de conocer el resultado de las primarias, ambos candidatos recordaron que, tras este proceso, reman en el mismo sentido. «Los buenos resultados que tenga Ángel Mato en las próximas elecciones serán los resultados que tenga el Partido Socialista en Ferrol», explicaba Eva Martínez. «Creo que cuando el PSOE gobierna Ferrol, la ciudad cambia para mejor. A mí, que llevo tantos años en política, ver las dificultades que a veces hay y las enormes posibilidades que tiene la ciudad me hace muchísima ilusión para poder afrontar este reto. Con todo lo que está pasando a nivel nacional, Ferrol tiene una oportunidad para afrontar mejor su futuro, y me gustaría poder pilotarlo si los ferrolanos y las ferrolanas me dan esa responsabilidad», concluyó Ángel Mato.