La Xunta somete a consulta pública el borrador del nuevo Plan de Seguridad vial de Galicia 2026-2030
GALICIA
El documento recoge cinco ejes estratégicos y 52 acciones para reducir el número de fallecidos y heridos graves en accidentes de tráfico en la red viaria autonómica18 jul 2026 . Actualizado a las 16:36 h.
La Xunta somete a consulta pública el borrador del nuevo Plan de Seguridad Vial de Galicia 2026-2030. Este procedimiento tiene como objetivo recibir las aportaciones que se consideren oportunas hasta el próximo 1 de agosto. La Xunta considera clave contar en el proceso de elaboración del Plan con la participación de la sociedad. Por ello, antes de dar por finalizado el documento, se pone a disposición el borrador y se abre el citado plazo para la presentación de aportaciones. En cuanto a la tramitación, una vez recibidas todas las aportaciones, se informará del Plan en el Consello da Xunta, solicitando los informes necesarios, y se avanzará en su tramitación hasta la aprobación definitiva. Este Plan da continuidad al anterior, Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2022-2025, cuya vigencia acaba de finalizar. El objetivo es reducir de forma sostenida y significativa el número de fallecidos y heridos graves en accidentes de tráfico en la red viaria autonómica.
Se trata de consolidar un sistema viario seguro, resiliente y adaptado a los cambios en los patrones de movilidad de Galicia, incorporando la innovación tecnológica, el análisis avanzado de datos y la mejora continua como herramientas esenciales para la toma de decisiones y la evaluación de resultados.
Sobre estos ejes se desarrollarán un total de 52 acciones para lograr los objetivos propuestos. El documento recoge cinco líneas de actuación: lograr vías seguras, reforzar la seguridad de los usuarios vulnerables, mejorar la seguridad de los vehículos y disminuir la frecuencia y las consecuencias de los accidentes de tráfico derivados de las conductas de riesgo, concienciar y formar a las personas sobre comportamientos seguros en las carreteras y dar respuestas eficaces tras un siniestro.