Tres alumnas de 10 para la FP gallega

A la izquierda, Olivia Tapia, que estudiará Laboratorio Clínico; en el centro, Caroline Daboin, que hará Márketing e Publicidade; a la derecha, Victoria Rojas, que se formará en Desenvolvemento de aplicacións M. Míguez, P. Fernández, M. Villar

Hace tiempo que la Formación Profesional dejó de ser considerada la salida de quienes no logran o ni siquiera piensan en acceder a la universidad. Lo demuestran tres alumnas de diez (literalmente) que el próximo curso estudiarán distintos ciclos superiores en tres centros diferentes de Galicia. Y no porque no tuvieran otras opciones. Las tres escogieron su camino con información, razonamiento y plenamente convencidas. Alguna, incluso, «enamorada» de su elección.

Olivia Tapia tiene 18 años. Vive en Oleiros, y en un instituto de esta localidad, el IES Miraflores, cursó, terminando con una nota media de diez, el bachillerato científico. Fue ahí donde comenzó su vocación. «En 1.º de bachiller escogí la optativa de laboratorio y me gustó muchísimo. Entonces empecé a pensar en hacer el grado de Biomedicina, pero no lo hay en Galicia, y de momento no me apetece irme fuera. Así que pensé en Biotecnología, que está en Santiago», explica. Pero Olivia fue afinando qué le gustaría hacer en un futuro y se interesó especialmente por el trabajo en el laboratorio de un hospital: «Todo lo que tiene que ver con el cuerpo humano, las enfermedades… Siempre me ha llamado la atención, pero nunca me he visto a mí misma trabajando ni como enfermera ni como médica. Son carreras que admiro mucho, pero no me veo ni estudiándolas ni trabajando de ello. El laboratorio me permitiría estar en contacto con todo eso, pero desde otra óptica más científica, de investigación», cuenta.

Olivia Tapia posando en Oleiros, donde vive y estudió el bachillerato MARCOS MÍGUEZ

Indagando sobre el mejor modo de llegar a esa meta, se encontró con el ciclo superior de Laboratorio clínico e biomédico y tuvo claro que esos eran los estudios más apropiados para lo que ella quería. Aunque reconoce que tuvo ciertos temores: «Al principio me daba un poco de miedo por los típicos prejuicios y desinformación que hay hacia la FP. Teniendo buenas notas, cuando dices que vas a ir a Formación Profesional hay gente que se sorprende, porque cree que las carreras tienen más estatus; he llegado a oír a alguien decir que parece un fracaso. Pero aunque yo hice la PAU por si acaso cambiaba de opinión, me decanté por el ciclo porque la carrera era un camino muchísimo más largo, y hacer una FP no me cierra las puertas de la universidad».

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Futuro inmediato decidido. Olivia estudiará a partir de septiembre en el CIFP Ánxel Casal de A Coruña. Pero también tiene planes para su futuro a medio plazo, cuando acabe los dos años de los estudios que ha elegido: «Me llamó la atención el ciclo superior de Anatomía patolóxica, y como creo que podría convalidar muchas asignaturas, he pensado hacerlo después. Y luego, también en el Ánxel Casal, está el curso de alta especialización en Cultivos celulares, que es de un año y me parece interesante tenerlo porque me da más rango de movimiento dentro de lo que pueda ser un laboratorio de hospital». Queda claro que esta excelente estudiante no da puntada sin hilo.

De Venezuela a los CIFP gallegos

De Venezuela proceden las otras dos alumnas que acaban de acceder a ciclos superiores de FP con expedientes de máxima nota. En Lugo reside y estudiará Caroline Daboin, de 18 años. Victoria Rojas, de 19, vive en Ourense, donde cursará Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma. Explica que ya desde muy pronto se interesó por la programación informática: «Me preguntaba cómo se habían creado las cosas, cómo se habían programado, cómo hubiera hecho yo el diseño de la interfaz, qué funciones agregaría para que fuera más útil… Siempre me cautivó el hecho de combinar la lógica con la creatividad».

Victoria Rojas fotografiada en Ourense, donde reside Miguel Villar

Con eso en mente, comenzó a investigar y encontró el ciclo perfecto para ella en el CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel. «Me va a permitir entender cómo desarrollar un programa o una aplicación desde sus cimientos, y me va a dar una base técnica sólida para convertir las ideas en soluciones, porque aquí trabajas con código desde el primer día. En la universidad es más teoría», cuenta.

Con todo, ir a la facultad está también en su horizonte: «Después de culminar el ciclo superior planeo cursar el grado de Ingeniería Informática. Y teniendo el título de FP, si fuera necesario aplazar ese plan podría trabajar mientras tanto». En un futuro un poco más lejano, Victoria se ve a sí misma como ingeniera de software, desarrollando programas para alguna gran corporación de la informática, como Oracle, SAPE o Sage.

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En un campo distinto espera moverse Caroline, una joven que se define a sí misma como «muy meticulosa y perfeccionista». Eso hizo que le costase un poco decidir qué estudiar exactamente. «Empecé a inspeccionar centros, a mirar desde ciclos superiores hasta grados universitarios… Cuando vi el ciclo superior de Márketing e Publicidade me enamoré por completo. Siempre me ha interesado el área del diseño, el periodismo, la comunicación… así que me resultó una opción muy completa, y cuando fui a ver el centro en el que lo cursaría, el CIFP As Mercedes, ya me pareció espectacular», recuerda.

Caroline Daboin ante el CIFP As Mercedes donde estudiará el próximo curso Pablo Fernández

Igual que Olivia o Victoria, Caroline ya ha pensado cómo continuar su trayectoria cuando termine los estudios a los que acaba de acceder: «Me gustaría hacer otro ciclo superior, podría ser uno de Comercio internacional, y luego un grado universitario, quizá Derecho, o incluso la doble titulación de Derecho y Administración de empresas». Todo eso quiere abordarlo al tiempo que empieza a trabajar, gracias al acceso laboral que espera que le proporcione el ciclo de márketing que comenzará el próximo septiembre. Y sin olvidar seguir formándose en los idiomas de los que ya tiene nociones: inglés, francés, portugués e italiano. «Desde pequeña siempre he sido muy organizada en mis tiempos y movimientos, creo que podré ir adaptándome», concluye ilusionada.