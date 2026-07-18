Galicia tiene 7.390 personas de alta en la Seguridad Social acogidas al proceso de regularización extraordinaria de extranjeros

Edificio de la Tesorería General de la Seguridad Social EUROPA PRESS

El número de afiliados a la Seguridad Social relacionados con el proceso de regularización extraordinario de personas extranjeras asciende a 7.390 en Galicia a 30 de junio. Supone el 4,6 % del total de regularizados en alta. En el conjunto de España, se han registrado 159.097 afiliados relacionados con este proceso. Por provincias en Galicia, las altas en A Coruña ascienden a 3.404 personas, representando el 2,1 % sobre porcentaje total a nivel nacional. En Lugo las altas son 1.088, lo que supone un 0,7 % del total. En Pontevedra 1881 personas, el 1,2 % del total y en Ourense 1.017, representando un porcentaje del 0,6 %. La regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno está teniendo efectos inmediatos en el mercado laboral y, por tanto, en la Seguridad Social, que ha sumado una cifra récord de nuevos cotizantes extranjeros gracias a este proceso.

Concretamente, cerca de 160.000 afiliados más en España desde que se abrió la puerta a conceder el permiso de residencia para acceder a un empleo en regla para aquellos que acrediten haber estado en el país antes del pasado 1 de enero y demuestren una permanencia ininterrumpida de al menos cinco meses.

La medida además ha llegado en el momento más oportuno, cuando las empresas se preparan para la campaña de verano y hacen frente a la mayor contratación del año. Así, la mayor parte de estos inmigrantes han ido a cubrir las vacantes que hay en hostelería y comercio, en donde se han empleado 38.776 y 20.195 personas, respectivamente, aunque más de 19.300 se han dirigido a actividades administrativas y 18.310 a un sector tan necesitado de mano de obra como la construcción.

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Gracias a esta incorporación masiva de trabajadores extranjeros la Seguridad Social ha marcado un doble récord: se ha impulsado hasta los 22,46 millones de afiliados y por primera vez más de 3,4 millones son inmigrantes, concretamente 3.446.178, según los datos publicados esta semana por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Supone 86.630 ocupados más que en el mes anterior y más de 350.000 de los extranjeros que se sumaron en el último año, una cifra histórica que lleva al empleo inmigrante a cuadruplicar el crecimiento medio del mercado laboral.