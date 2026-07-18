Los concellos condenados al fuego

M. Varela / B. Araújo REDACCIÓN / LA VOZ

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Incendio forestal en Lucenza.
Incendio forestal en Lucenza. Santi M. Amil

Una veintena de ayuntamientos, la mayoría en la provincia de Ourense, han sido el punto de origen de grandes incendios en al menos cinco años distintos durante la última década

19 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Hay lugares en Galicia donde el fuego siempre aparece. Lo saben bien en los ayuntamientos próximos a la frontera con Portugal al sur de Ourense, esa raia seca donde las temperaturas se disparan en verano

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