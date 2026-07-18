Los concellos condenados al fuego
REDACCIÓN / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
Una veintena de ayuntamientos, la mayoría en la provincia de Ourense, han sido el punto de origen de grandes incendios en al menos cinco años distintos durante la última década19 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Hay lugares en Galicia donde el fuego siempre aparece. Lo saben bien en los ayuntamientos próximos a la frontera con Portugal al sur de Ourense, esa raia seca donde las temperaturas se disparan en verano