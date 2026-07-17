La Xunta pide a Transportes que explique por qué rechaza adaptar a ancho europeo toda la red de alta velocidad gallega

Trabajos de instalación de las nuevas traviesas a la entrada de Ourense para acomodarse al ancho necesario para la llegada del AVE (foto de archivo) MIGUEL VILLAR

La Xunta quiere saber por qué el Gobierno central rechaza invertir en cambiar al ancho de vía europeo todo el trazado de alta velocidad en Galicia. Hasta el momento, las vías de medida estándar llegan hasta Ourense, pero el resto de los recorridos hacia Vigo, Santiago o A Coruña se realizan por vías de ancho ibérico. Esto hace que para cubrir todo el trayecto desde Madrid hacia las ciudades gallegas sean necesarios trenes de ancho variable, que en estos momentos solo fabrica Talgo. La Xunta entiende que la decisión de no adaptar la red gallega compromete la liberalización de servicios ferroviarios en la comunidad y también los futuros planes de interconexión.

En un comunicado remitido a los medios, el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, se ha mostrado dispuesto a pedir explicaciones al Ministerio de Transportes sobre su decisión de no atender las propuestas de la Comisión Europea para armonizar el sistema continental de transporte ferroviario, evitando que al menos en los corredores transeuropeos convivan anchos de vía distintos.

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Justo eso es lo que sucede en el trazado de alta velocidad entre Galicia y Madrid, que dispone de un tramo entre la capital de España y la ciudad de As Burgas con vías de ancho europeo —algo más de 1,4 metros de separación—, pero a partir de Ourense el resto de vías mantienen el ancho ibérico —de casi 1,7 metros—. El Ejecutivo gallego reclama extender el trazado de ancho europeo desde Ourense hasta Santiago de Compostela, en una primera fase, y posteriormente aplicarlo en el eje atlántico, que va de la frontera hispano-lusa hasta Ferrol.

Galicia «non quere ser máis que ninguén, pero tampouco menos», ha dicho Calvo, que advierte de que sin el cambio de vía, la comunidad podría quedar marginada de los grandes ejes europeos de transporte ferroviario.

El rechazo del Ministerio de Transportes, basado en el argumento del elevado coste de modificar ese trazado en el conjunto de España, supone un revés para Galicia, tanto para el actual trazado de alta velocidad con la capital de España, como para los proyectos de conectar con un corredor ferroviario de mercancías en el norte de España. También puede ser un escollo para establecer una línea de alta velocidad desde Vigo hasta Oporto y Lisboa con ayuda de fondo europeos.

Además, y a diferencia de otros trazados de alta velocidad como el Madrid-Andalucía o Madrid-Cataluña que disponen de ofertas más competitivas de otros operadores como Iryio y Ouigo, Galicia se mantiene como un mercado cautivo de Renfe, pese a que su línea de alta velocidad está operativa desde finales del 2021. La Xunta lo atribuye en buena medida a que esta empresa es la única que cuenta ahora mismo trenes del fabricante español Talgo equipados con tecnología para ajustar sus ejes al ancho de vía.