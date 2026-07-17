Vota y opina: ¿aprobarías que tu concello se fusionase con un ayuntamiento vecino?

Cartel de Oza dos Ríos, concello que se fusionó con Cesuras en el 2013 MARCOS MÍGUEZ

Como ya pasó con Oza dos Ríos y Cesuras en el 2013 o con Cerdedo y Cotobade tres años después, ahora Ribadavia y Carballeda de Avia estudian fusionarse en un único concello. Los alcaldes de los dos municipios ourensanos han iniciado conversaciones para analizar sus posibles beneficios. Una decisión que surge de la crisis demográfica que sufre su comarca —que amenaza directamente las infraestructuras clave de los municipios y a los negocios de la zona— y que abriría la puerta a la mejora de servicios compartidos, como el transporte, según indican los regidores.

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