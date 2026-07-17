Renfe permitirá viajar con perros de hasta 40 kilos en todos sus trenes

FERNANDO VILLAR | EFE

Los perros que no tengan un peso mayor a 40 kilos podrán viajar junto a sus dueños tanto en los servicios comerciales de Renfe (AVE, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity) como en los de Servicio Público (Avant y Media Distancia) a partir del próximo 21 de julio, coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Perro.

Este servicio, hasta ahora, existía solo en algunos trenes de AVE y corredores ferroviarios desde el 2022 en los corredores Madrid-Zaragoza-Barcelona y Madrid-Málaga, y posteriormente, Madrid-Valencia, Madrid-Alicante y Madrid-Granada. Pero con la nueva ampliación, se extiende a prácticamente todo el plano nacional. Este nuevo modelo también ofrece la posibilidad de acceder al tren desde cualquier parada intermedia y no solo al comienzo del viaje. En cada tren podrán viajar dos perros de hasta 40 kilos, que se ubicarán en el coche pet friendly.

Con este nuevo sistema Renfe simplifica también el proceso de compra, así como la documentación del animal que se debe presentar en los controles de acceso a bordo de los trenes anteriormente mencionados. Los billetes se podrán adquirir tanto en la web como en la aplicacación de Renfe, así como en agencias presenciales y virtuales. Al comprar el billete, una huella de perro identificará los trenes que admiten mascotas sin transportín.

El dueño debe comprar un billete y un complemento de perro hasta 40 kilos y el sistema asignará automáticamente dos asientos contiguos. El precio de este complemento es de 40 euros para los AVE, Alvia, Intercity, Euromed y Avlo. Por su parte, en servicios Avant y Media Distancia, se establece la tarifa general. Además, 24 horas antes del viaje, el dueño recibirá un correo recordándole las condiciones y recomendaciones del viaje.

Los perros ocuparán la plaza interior junto a la ventanilla, al lado de sus dueños, que los deberán llevar con una correa no extensible de 1,5 metros y con el bozal puesto tanto en la estación como en el momento del embarque y el desembarque del tren. El dueño deberá viajar con la documentación oficial en regla: cartilla de vacunación actualizada, o el pasaporte europeo para animales de compañía, así como con un kit de limpieza (empapador, toallitas, bolsas, espray desinfectante y antiolor). En el control de acceso a los trenes, se entregará a los dueños un kit de viaje compuesto por una funda de asiento y una alfombrilla para el perro, que el dueño deberá colocar en el asiento y retirar cuando finalice su viaje.