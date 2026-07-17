Piden siete años de prisión para los administradores del Grupo El Correo Gallego

La Fiscalía remitió a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia Plaza número 1 de Santiago su escrito de acusación en el procedimiento judicial contra los administradores del Grupo El Correo Gallego en el que solicita la apertura de juicio oral y penas de siete años de prisión para los dos principales encausados, José Manuel Rey Novoa y Ángel María Remesar Zabaleta, cuatro por el delito de alzamiento de bienes, así como veinte meses de multa con cuota diaria de doce euros, y tres años por el de apropiación indebida. La Fiscalía pide igual pena de cuatro años y multa para sus cónyuges, Fátima Otero Bouzón y María del Carmen Ruiz de Arcaute, por alzamiento de bienes.

La acusación pública afirma que existía unidad de caja en el grupo del que era matriz Editorial Compostela y que la separación societaria era artificiosa para eludir responsabilidades frente a organismos públicos y trabajadores.