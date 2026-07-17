Manuel González, coordinador do plan de normalización lingüística: «Debemos facer todo o posible para lograr o consenso co plan do galego»

Jorge Noya
JORGE NOYA REDACCIÓN / LA VOZ

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O catedrático Manuel González, este venres na biblioteca do Instituto da Lingua Galega, en Santiago.
O catedrático Manuel González, este venres na biblioteca do Instituto da Lingua Galega, en Santiago. XOAN A. SOLER

Se se aplica pode «lograr unha transformación social en pouco tempo», di o catedrático

17 jul 2026 . Actualizado a las 20:50 h.

O catedrático Manuel González (Mazaricos, 1951) non dubidou cando a Xunta lle propuxo hai dous anos que coordinase a actualización do plan de normalización lingüística. Coa experiencia de cando liderou o do 2004, González analiza

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